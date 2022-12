Mercoledì 14 Dicembre 2022, 21:54

Auto rubate a Roma e Latina e poi ripulite nelle province di Napoli e Salerno. Una banda specializzata nei furti di Fiat Panda e le Fiat 500. Lo scacco alla banda di ladri d’auto nel blitz della polizia stradale che ha arrestato due persone e altre dodici sono state denunciate. Per tutti le accuse sono ricettazione e riciclaggio. Recuperata anche la refurtiva: 14 auto che erano pronte a essere riciclate.

IL SISTEMA

Come hanno accertato gli investigatori, le macchine rubate nella Capitale e nel capoluogo pontino venivano poi destinate alla ricettazione ed al riciclaggio. Una maxi indagine a cui hanno collaborato i diversi distretti tra il Lazio e la Campania. Indagini che hanno permesso di fare luce su un serie di furti di auto, avvenuti su commissione, consumati tra Latina e Roma e di appurare che le stesse auto successivamente venivano poi avviate alla ricettazione e riciclaggio tra le province di Napoli e Salerno. La banda agiva anche in pieno giorno e grazie ad attrezzi supertecnologici, senza dare nell’occhio, riusciva in pochi minuti ad aprile la vettura, mettere in moto e scappare.



Un sistema ben collaudato e che ha permesso alla banda di mettere a segno i furti in serie fino a quando gli investigatori non hanno chiuso il cerchio delle indagini.

Intanto, le vetture rubate sono state tutte recuperate dagli agenti presso le varie officine, carrozzerie e autosaloni alle quali erano già state cedute per essere ricettate e riciclate. Gli investigatori stanno procedendo con ulteriori accertamenti e l’inchiesta potrebbe allargarsi ancora. Nello specifico, il sospetto è che ci siano altre persona coinvolte nel giro del furto delle Panda e delle 500. Ecco perché stanno analizzando anche altre denunce di furto depositate tra Roma e Latina. Allo stesso tempo, altre officine e altre carrozzerie sono nel mirino dei controlli: sospettate di essere coinvolte nello stesso giro di ricettazione e riciclaggio.



I FERMI

Lunedì mattina la svolta quando gli agenti della polizia, con la collaborazione della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale del Lazio di Roma e della sezione di polizia giudiziaria della procura di Latina, hanno dato esecuzione alle due ordinanze di applicazione di misure cautelari.

I provvedimenti restrittivi della libertà personale sono stati emessi dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca a conclusione delle indagini della polizia che sono state svolte tra dicembre 2021 gennaio 2022.