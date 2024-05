Giovedì 30 Maggio 2024, 07:00

Il sistema regge nonostante qualche scricchiolio (dovuto anche a quanto accade nel mondo). Questo evidenziano i risultati della ricerca presentata ieri da Federlazio. Secondo nel 2023 i risultati sono stati leggermente migliori rispetto all’anno prima. Ma «gli andamenti di questi primi mesi del 2024 inducono, invece, a previsioni di cautela, tanto che le aziende puntano soprattutto a mantenere gli stessi livelli di attività e ricavi dello scorso anno» (così nel report).

Partiamo dai dati positivi. Il primo riguarda il saldo tra le imprese nate e cessate, che nel 2023 ha visto nella regione una crescita pari all’1,59%, più del doppio del dato nazionale (+0,70%). Ancora meglio se si guarda solo alla provincia di Roma (+1,91%). In aumento anche il tasso di occupazione, in linea con la tendenza post Covid. I dipendenti sono aumentati nel 2023 di circa 60mila unità (+2,6%), meglio anche della media nazionale (2,1%). Lo stesso accade anche nelle Pmi: le piccole e medie imprese che alla voce “assunti” hanno visto una crescita sono passate dal 28,2% al 36,2% nel giro di un anno. Prova ne è, al contrario, che cala di molto l’uso della cassa integrazione guadagni (diminuita del 63% nel 2023 e di fatto tornata nei ranghi dopo il biennio 2020-2021). Il dato degli occupati potrebbe essere ancora più alto ma sconta le difficoltà di molte imprese a reperire manodopera qualificata: un problema segnalato dal 48% degli imprenditori intervistati (nel 2022 la percentuale era stata del 35%) che riguarda allo stesso tempo figure specializzate e operai generici.

I PROBLEMI

E veniamo così ai dati negativi. Registrano un calo infatti le esportazioni, il cui valore complessivo è sceso a livello regionale di 3,6 miliardi di euro nel 2023. Un arretramento dovuto soprattutto alla diminuzione dei ricavi delle medie e grandi imprese. E ancora, l’anno scorso le aziende che hanno registrato un incremento del fatturato sono state il 38,6%, quasi il 10% in meno dell’anno prima (48,4%). In particolare, in un mercato così instabile, quelle che si “salvano” sono le imprese che operano nel settore delle commesse pubbliche: qui il 36% degli interpellati ha conseguito una crescita, mentre il 14% ha registrato invece un calo.

IL FRONTE INTERNAZIONALE

A incidere sui fatturati delle imprese del Lazio sono anche questioni che potrebbero apparire lontane, ma che invece sono quanto mai contingenti: come la crisi in Medio Oriente, scoppiata nell’area dopo il massacro condotto da Hamas il 7 ottobre e la successiva risposta di Israele. Fatti che a catena hanno scatenato vari attacchi da parte degli Houthi yemeniti contro le navi mercantili occidentali in mar Rosso. E di conseguenza il 21% delle aziende intervistate nel Lazio ha registrato per questo l’incremento dei prezzi di materie prime e semilavorati.

Nel futuro è proprio l’aumento del costo di questi prodotti (fondamentali per la produzione di gran parte degli oggetti di uso comune) che desta le maggiori preoccupazioni nelle aziende laziali (ossia il 47,7%). Poco più di una su tre invece sono preoccupate dalla possibile riduzione dei consumi (36,4%). E ancora, un altro tema sensibile è rappresentato dalle difficoltà sul fronte del credito e sugli andamenti dei tassi di inflazione (29,5%). Non a caso, fra le azioni concrete auspicate degli imprenditori, al primo posto c’è una richiesta generalizzata di misure a sostegno del credito e della liquidità (65,8% degli intervistati). Seguita da incentivi alla digitalizzazione (41%) e da maggiori strumenti per rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (39,5%).