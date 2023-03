Roma, pronte 1.500 assunzioni: 800 vigili per il Giubileo. Insegnanti, assistenti sociali, psicologi: ecco le posizioni

Questa mattina, in Campidoglio, la firma per 66 nuove assunzioni a tempo indeterminato, con l'assessore alle Politiche del Personale Andrea Catarci, e la presenza del sindaco, Roberto Gualtieri, a porre «il sigillo». Ma è solo l'assaggio rispetto alle prossime assunzioni di 1.500 nuovi dipendenti per l'anno in corso, possibili grazie alle disponibilità di Bilancio e al ricorso ai fondi Pon e del Pnrr. Previsto entro poche settimane, inoltre, anche l'avvio di due nuovi bandi concorsuali: uno per 800 posti di agente di Polizia Locale, per cui è prevista la conclusione delle prove entro dicembre e l'entrata in servizio sul territorio nei primi mesi del 2024 («saranno in servizio prima del Giubileo», ha assicurato Gualtieri), e un altro per 60 posti da funzionario addetto agli aspetti economici e di ragioneria.

Assunzioni Roma, ecco le posizioni aperte

Nel dettaglio le assunzioni che verranno effettuate, al netto di quelle legate ai concorsi, con il Piano proposto da Catarci, sono: 60 Funzionari economici, 400 tra insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido, 150 Funzionari amministrativi, 349 Istruttori amministrativi, 214 Assistenti sociali, 30 Psicologi, 30 Funzionari di servizi educativi, 20 Operatori dei Servizi ambientali, 10 Funzionari per l'Archivio Storico, 5 autisti, 115 Funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al Pnrr, ed infine, un istruttore di Servizi informatici e telematici. «Accanto all'assunzione del personale non dirigente - fa anche sapere il Campidoglio - è inoltre previsto il reclutamento di 26 nuovi dirigenti».

Gualtieri: «Piano ambizioso e necessario»

«Siamo molto contenti di iniziare quest'anno con un piano assunzionale, in corso di approvazione, ambizioso, necessario e atteso da tempo. Noi abbiamo scelto con convinzione di agire per nuove assunzioni e stabilizzazioni, a partire da chi per troppo tempo ha lavorato in condizioni di precarietà», ha detto Gualtieri a margine della firma di questa mattina che ha riguardato in particolare educatrici degli asili nido e insegnanti delle scuole dell'infanzia. Occasione, per il primo cittadino, per rivendicare «le rette tra le più basse della media europea come dimostrano anche i numeri delle iscrizioni, che sono aumentate».

«Noi stiamo portando avanti un grande piano per il rilancio di Roma nel segno degli investimenti e dell'innovazione; un piano che si realizza con le persone, puntando sul reclutamento, sulla dignità del lavoro, sulla crescita e sulla formazione», ha aggiunto il sindaco.

«Prosegue l'azione di rafforzamento degli organici dell'Amministrazione Capitolina iniziata nel 2022 - ha affermato da parte sua Catarci - anno in cui abbiamo invertito la tendenza degli ultimi anni alla riduzione. Nel corso di questo 2023, grazie alle risorse ordinarie dell'Amministrazione riusciremo a fare ancora meglio» anche con «un lavoro di riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa».