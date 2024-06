Venerdì 14 Giugno 2024, 00:46

Dormiva con un revolver carico sotto al cuscino Edgar Molina, nome in codice “Tito”, amico dei Casamonica, dei Di Silvio e degli Spinelli, ed arrestato dai carabinieri della stazione Settecamini e dal Nucleo operativo della compagnia di Tivoli in un appartamento al Villaggio Prenestino a pochi metri da dove Caterina Ciurleo, 81 anni, è stata colpita a morte durante una sparatoria fra pregiudicati non ancora arrestati dalla polizia. Appena 21 anni e una conoscenza di armi e metodi di creazione e assemblaggio tutt’altro che “rudimentale”. Cubano, con precedenti per spaccio alle spalle e un “portfolio” di amicizie che nel sottobosco criminale romano ha un suo peso, il 21enne aveva anche redatto una serie di manoscritti puntuali su come realizzare armi o modificare quelle esistenti. Un lavoro, confermano gli investigatori, da professionista. E nella cantina del suo appartamento, abitato con la compagna italiana a cui non è stato contestato alcun reato, aveva nascosto un arsenale e tutti gli strumenti utili, appunto, a modificare fucili e pistole. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato, accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento ma anche fabbricazione illegale è stato trasferito in carcere. Il gip, a seguito dell’interrogatorio di garanzia a cui Molina ha risposto, ha convalidato la misura. Ma per chi lavora questo ragazzo? Le indagini sono in corso benché in casa non siano stati trovati appunti che possano richiamare direttamente dei contatti puntuali. L’ipotesi è che dell’arsenale-laboratorio scoperto non ne fosse un mero custode ma il proprietario a tutti gli effetti. Con un valore in più: avere nelle mani un’abilità acquisita fin da ragazzino, come hanno accertato i militari, nel suo Paese d’origine ed esportata poi in Italia. Un “background” molto probabilmente messo al servizio di gruppi criminali già rimbalzati agli onori delle cronache.

Ex poliziotto con la 15enne nei club hot, condannato. Ma ora sposerà la vittima

L’ARSENALE

A seguito della perquisizione i carabinieri hanno trovato un revolver con all’interno proiettili sotto il cuscino del letto del 21enne e all’interno della cantina di pertinenza hanno rinvenuto un pericoloso fucile mitragliatore totalmente artigianale, una pistola riverniciata con la matricola parzialmente abrasa, una pistola scaccia-cani e una pistola a forma di penna. Ad essere sequestrati, inoltre, numerosi materiali e strumenti di precisione, come un tornio, seghe e attrezzi, necessari per produrre armi, nonché manoscritti con progetti di fabbricazione redatti a mano dal ragazzo.

DROGA E LACRIMOGENI

Un ulteriore approfondimento svolto con l’ausilio dei carabinieri della squadra artificieri del comando provinciale di Roma, ha permesso di rinvenire anche due lacrimogeni artigianali di grandi dimensioni, nonché polvere da sparo e tutto il materiale per produrre artifizi pirotecnici ed ordigni di specie pericolosa. Il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato unitamente a 100 cartucce artigianalmente prodotte e 20 g di hashish. Sulle arme sequestrate sono state avviate le verifiche e le analisi di natura balistica per accertare e/o escludere che siano state usate in delitti o altri reati.

camilla.mozzetti@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA