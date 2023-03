Giovedì 9 Marzo 2023, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 07:26

Un momento di distrazione, un movimento sbagliato o semplicemente una scivolata. Un uomo di 60 anni, dipendente di un concessionario sulla via Cancelliera ad Ariccia, è in prognosi riservata presso il "San Camillo" di Roma dopo un drammatico incidente sul lavoro avvenuto martedì pomeriggio. Il 60enne era salito al secondo piano di una bisarca (un autocarro a due piani sovrapposti per il trasporto di autoveicoli) ferma su via Cancelliera, nella zona industriale a cavallo tra via Nettunense e via Ardeatina nel territorio comunale di Ariccia. Operazioni fatte chissà quante volte nel corso delle sue giornate lavorative. Stava iniziando le operazioni di "scarico" delle macchine quando a un certo punto qualcosa è andato storto: l'uomo è precipitato sulla strada dove proprio in quel momento passava un grosso camion guidato da un 40enne di Albano e ha sbattuto con la testa sulla carrozzeria del rimorchio, ferendosi seriamente. L'autista del camion si è immediatamente fermato per soccorrere il 60enne, mentre altri automobilisti hanno subito allertato i sanitari del 118 di Albano, arrivati sul posto in pochi minuti assieme a un elisoccorso atterrato in un campo vicino.

Sul luogo dell'incidente, per i rilievi del caso, sono giunti gli uomini della polizia locale di Ariccia guidati dal comandante Francesco Caporaso, supportati anche da una pattuglia di carabinieri e da una volante del commissariato di polizia di Albano. Le forze dell'ordine hanno ritenuto necessario chiudere la strada che è stata riaperta solamente un paio d'ore più tardi, con pesanti e inevitabili ripercussioni sul traffico (già molto intenso) della zona. La bisarca proveniva dallo stabilimento di Melfi (in Basilicata) del gruppo Fiat e trasportava numerose Jeep e Lancia che dovevano essere consegnate al concessionario di via Cancelliera di Ariccia. Alla guida dell'autocarro a due piani c'era un 50enne di Melfi che sarà sanzionato per aver parcheggiato a lato strada in sosta vietata proprio all'inizio di via Cancelliera e per aver creato intralcio e pericolo al traffico. Da prassi verrà indagato per lesioni stradali gravi l'autista del camion contro il quale ha sbattuto la testa il 60enne dipendente del concessionario, poi sarà il magistrato a decidere il da farsi dopo aver chiarito l'esatta dinamica dei fatti. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro e portati al vicino deposito giudiziario di Albano. A inizio gennaio, su via Tuscolana (subito dopo il cavalcavia del ponte di Vermicino, nel territorio comunale di Frascati), si era verificato un altro brutto incidente che aveva coinvolto anche in quel caso una bisarca. L'autocarro si era scontrato con un'automobile che era rimasta di traverso sulla strada, bloccando l'intera corsia in direzione Roma.