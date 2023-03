Martedì 7 Marzo 2023, 06:27 - Ultimo aggiornamento: 06:29

Ci saranno recinzioni di sicurezza, siepi curate, panchine, fontanelle, cestini, nuove pavimentazioni per evitare che soprattutto i padroni più anziani possano scivolare, e, soprattutto, agility dog. Cioè gli attrezzi per far giocare e tenere in forma gli animali. Il Comune di Roma ha stanziato 3,6 milioni di euro sia per riqualificare 127 aree cani cittadine preda del degrado (e di fatto inagibili) sia per costruirne sette nuove. E che la situazione su questo fronte sia spesso disastrosa come denunciano le associazioni animaliste, lo conferma anche il Campidoglio dopo i sopralluoghi fatti dal dipartimento Tutela ambientale. Non a caso, nella relazione, si legge che la maggior parte degli spazi della Capitale «versano in uno stato di degrado che le rende in taluni casi impraticabili sia per l'igiene dei cani sia per i padroni». Senza dimenticare che molte aree sono inferiori al perimetro minimo previsto dai regolamenti comunali (l'ampiezza deve essere di 400 metri), non hanno alberi per permettere ai cani e ai padroni di proteggersi dal sole o mancano al loro interno singole sezioni in base alla stazza degli animali.

A breve partiranno le gare per iniziare i lavori. Spiega l'assessore capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi: «Siamo convinti che, nel realizzare aree cani accoglienti e ben attrezzate attraverso un'accurata progettazione anche negli aspetti economici, possiamo dare un contributo importante alla diffusione della cultura della tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe e offrire luoghi di socialità in tutta la città». Ricordando che nella stessa ottica vanno inseriti anche «il progetto che porterà alla riqualificazione e ampliamento del canile comunale della Muratella, dove verrà realizzato il primo ospedale veterinario pubblico di Roma con un investimento di oltre 6 milioni di euro e gli interventi di manutenzione sul canile di Ponte Marconi».



SIEPI E CESTINI

Le nuove aree cani sorgeranno in via Tuscolana, alla Barcaccia, tra via Giulio Aristide Sartorio e via Aristide Leonori, a via Giannipoli, a via Fiume Giallo, al Parco del Pineto precisamente a Casali Torlonia, tra via Jacini e la Scarpata di corso Francia, a Mezzocamino in viale Gianluigi Bonelli. Qui, come nelle strutture già esistenti, sono previste la realizzazione di cancellate di sicurezza sia di recinzioni più basse per dividere i cani in base alla taglia, altri elementi di separazione come siepi o reti a maglia fitta, cestini, aree di sosta, prati sintetici per fare sgambettare gli animali, alberature per l'ombreggiamento, fontanelle anche all'ingresso per permettere ai padroni di pulire i cani prima di portarli a casa.

Nelle zone più centrali saranno rifatte le aree presso il Parco della Resistenza (qui l'agility dog sarà composta da ponte alto, slalom, pedana basculante e sbarra a varie altezze), a piazza Vittorio, a Castel Sant'Agelo (dove non ci sono zone d'ombra). Nel II Municipio, per esempio, saranno sistemate tutte le panchine danneggiate nello spazio per i cani a Parco Virgiliano, ma i lavori riguarderanno anche la Valle dei cani Villa Borghese, villa Chigi nell'avvallamento dove si accumulano rifiuti, Monte Antenne (si guarda alla riforestazione) o viale Tiziano (da rifare la recinzione nella parte in cui è danneggiata). Nel III Municipio saranno riparate le cancellate negli spazi di via Gino Cervi, oppure sarà installata una fontanella nel recinto di via Nomentana Vecchia. Necessita di interventi più decisivi nel IV Municipio l'area di Casal Monastero, quella di via Elisea Savelli, nel V saranno costruite le recinzioni al Parco Alessandrino e montate fontane nel sito tra viale Irpinia e viale Partenope, da "bonifcare " al VI quello di Parco Borgata Arcacci. Cantieri da aprire al VII Municipio al Parco Tor Fiscale, all'VIII a via Ascari a Grottaperfetta, al IX al Parco Campagna di Spinaceto, all'XI a via Montalcini, al XII a villa Pamphili, al XIII a Villa Carpegna, al XIV al Parco di Monte Ciocci e al XV al Parco di Tor di Quinto.