Ardea, sgomberati e abbattuti dieci immobili abusivi sul litorale: all'interno 25 persone (di cui 8 minorenni)

Dieci immobili abusivi sono stati sgomberati e abbattuti nella giornata di oggi sul litorale romano di Ardea. All'operazione, decisa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno preso parte polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale del territorio, vigili del fuoco ed Esercito. All'interno degli immobili in località Le Salzare sono state trovate circa 25 persone, di cui 8 minorenni che sono stati presi in carico dai servizi sociali. Il sindaco Fabrizio Cremonini e il consigliere delegato alla sicurezza Maurice Montesi hanno espresso la loro soddisfazione per l'iniziativa di ripristino della legalità sul territorio che auspicavano da tempo.

Rione Monti, coppia minacciata dai parcheggiatori abusivi: «Dateci i soldi se non volete problemi»