Roma, Appia Run: sabato al via la XXIV edizione da Terme di Caracalla

Tutto pronto domenica 16 aprile per la XXIV edizione della Roma Appia Run, gara di corsa su strada con partenza (ore 9.00) da Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini, ideata da Roberto De Benedittis che commenta: “Un’emozione particolare per un progetto nato da un’idea che risale più o meno al 1998. Da allora abbiamo dato vita a un’esperienza straordinaria. Oggi possiamo dire con orgoglio che abbiamo portato a correre sulla meravigliosa via Appia oltre 100.000 atleti in tutti questi anni. Molti dei quali sono tornati e continuano a tornare, alcuni addirittura hanno corso la Roma Appia Run per più di 10 edizioni”.

La manifestazione podistica, competitiva sulla distanza dei 13 chilometri e non competitiva di 5 e 13 chilometri, è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Sport e Salute, CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

“Non vedo l’ora di correre in questo scenario incantevole”: le parole della madrina dell’evento, l'attrice, showgirl e appassionata di triathlon Justine Mattera che prenderà parte alla prova inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e che annovera nomi prestigiosi nel suo albo d’oro (Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York e quinto classificato alle Olimpiadi di Sydney; Maria Guida, campionessa europea di Maratona; Veronica Inglese, vice campionessa europea nella mezza maratona di Amsterdam 2016).

A precedere la Roma Appia Run – unica corsa al mondo a disputarsi su cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e pista – sempre allo Stadio delle Terme di Caracalla, sabato 15 aprile sarà il Fulmine dell’Appia. Un evento con prove (dai 30 ai 100 metri) dedicate a tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni che nella passata edizione ha visto confrontarsi oltre 800 piccoli atleti incoraggiati dal messaggio arrivato dalla medaglia d’oro olimpica Marcell Jacobs.