Roma, scoperta una famiglia di 200mila api in una villa. Momenti di panico per un giardiniere aggredito dallo sciame

Due ore: tanto è durato l’intervento di messa in sicurezza dell’area verde di una villetta a Cesano di Roma. Dallo scorso anno, una famiglia di 200mila api si era rifugiata all’interno di una compostiera pronta a nidificare. «Un nido enorme - ha detto Andrea Lunerti chiamato ieri pomeriggio a salvare gli insetti e condurli successivamente in un'arnia presso il Rifugio del Lupo - nove grandi favi e una piccola quantità di miele. La sciamatura nel giro di poco tempo e il loro numero sarebbe cresciuto fino a diffondersi nelle vicinanze del giardino».

Che cosa è successo

Qualcuno aveva suggerito ai proprietari dell’edificio vicino Roma di utilizzare spray e insetticidi per sbarazzarsi di quell’immensa colonia.

La coppia però non ci ha pensato due volte: gli imenotteri dovevano essere messi al sicuro da un esperto. Un giardiniere durante i lavori di pulizia e manuntenzione ordinaria era stato addirittura aggredito più volte dallo sciame.

Roma, si sveglia e trova un centinaio di api nella stanza da letto: «Ho rischiato di essere punto nel sonno»

«Tirarle fuori non è stato affatto semplice», osserva l’etologo. «Abbiamo dovuto aprire la parte superiore della compostiera ed estrarre i favi completamente attaccati al cassone». Una vasta distesa di verde ricca di fiori e di fatto un potenziale luogo di nidificazione e svernamento per gli insetti. «Alveari così grandi sono ricchi di covata e figli: è il periodo della riproduzione e le api sono molto attive. In queste circostanze - suggerisce l’esperto Lunerti -dobbiamo mantenere una distanza dalla famiglia e non cercare soluzioni “do it yourselfe”: gli insetti sono attivi e aggressivi se disturbati in prossimità del nido. Se invece sorvolano prati, alla ricerca di fiori, sono assolutamente pacifici».