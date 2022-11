Anzio, apre le porta di casa e gli sparano: grave 55enne. L'aggressore aveva il volto coperto da un passamontagna

Mattina di fuoco ad Anzio dove due uomini, un cittadino italiano di 55 anni e uno marocchino di 50, sono stati feriti a colpi di pistola in due diversi agguati. il primo si è verificato questa mattina alle 3,30. La vittima, un italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, era in casa quando ha sentito bussare la porta; si è alzato e quando l’ha aperta si è trovato davanti un uomo con il volto coperto passamontagna che gli ha esploso due colpi di pistola ad entrambi i piedi. Quindi è fuggito. La vittima è stata soccorsa dalla moglie che lo ha accompagnato all’ospedale di Anzio.

L'esecuzione in strada

L’altro episodio poche ore dopo, alle 10, su Corso Italia, una delle centrali di spaccio più importanti del territorio: la vittima è un cittadino marocchino di cinquant’anni, con precedenti penali. Il cittadino marocchino è stato invitato a scendere dalla propria abitazione in strada dove un uomo gli ha esploso contro cinque colpi di pistola che lo hanno raggiunto in più parti del corpo, ma non alla testa. Subito soccorso è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Anzio. Sugli episodi indagano carabinieri e polizia.