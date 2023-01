Venerdì 13 Gennaio 2023, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Più che Thelma & Louise - diventate rapinatrici per caso - sarebbero rapinatrici seriali le due amiche, entrambe cittadine romene residenti ad Ardea, una di 46 e l'altra di 24 anni, arrestate dagli agenti del commissariato di polizia di Anzio per tentata rapina e lesioni. Bloccate da una guardia giurata in servizio al supermercato Eurospin di Anzio 2 che le aveva viste rubare merce nascosta nei loro zaini, hanno aggredito il vigilante per poter fuggire: una ha estratto un coltello e lo ha infilzato in un braccio del malcapitato, mentre l'altra gli ha azzannato a morsi l'altro braccio. Panico fra cassiere e clienti e subito l'allarme al 112. In pochi secondi una volante è arrivata sul posto, arrestando le due. Arresto poi convalidato dal gip di Velletri, su richiesta della procura.

LE INDAGINI

«La guardia giurata - spiegano dalla questura di Roma - ha notato le due donne che, pensando di non essere viste, infilavano della merce in borse e zaini. Il vigilante ha allertato la direzione del negozio, poi si è diretto verso le casse del supermercato ed ha visto che le due rapidamente si stavano dirigendo verso l'uscita senza aver pagato quello che avevano messo nelle borse».

Ovviamente la guardia giurata è intervenuta per fermare le due sospette in attesa delle forze dell'ordine che, nel frattempo, erano state allertate con una telefonata dalla direzione dell'Eurospin. Certo il vigilante non si sarebbe aspettato dalla due signore una reazione tanto repentina e aggressiva. «La donna più grande - aggiunge la polizia - ha immediatamente estratto da una tasca un coltello da cucina con una lama appuntita e ha colpito ad un braccio la guardia giurata, a cui ha procurato una profonda ferita, mentre la più giovane, quella di 24 anni, si è avventata sull'altro braccio del vigilante, mordendolo con forza».

I SOCCORSI

Neutralizzata in quel modo la guardia giurata, entrambe sono fuggite verso l'uscita ma sono state bloccate sulla porta dell'ingresso principale del centro commerciale dagli agenti del commissariato Anzio-Nettuno. I poliziotti, durante le perquisizioni, hanno trovato nella tasca della giacca della 46enne il coltello usato per aggredire il vigilante e nelle borse di entrambe la merce rubata. Nel frattempo la guardia giurata è stata soccorsa e poi trasportata agli Ospedali Riuniti Anzio Nettuno. A quanto sembra il coltello non dovrebbe aver creato lesioni gravi e comunque l'uomo è stato medicato e gli è stata suturata la ferita. Le due donne, trasferite in commissariato, sono state identificate: erano già note per una serie di colpi sul litorale.

Entrambe, dopo gli accertamenti, sono state arrestate in flagranza di reato per rapina e lesioni in concorso. Alla 46enne è stata anche contestata la violazione della legge sulle armi. Il gip di Velletri, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto disponendo per la 46enne la custodia cautelare in carcere e per la 24enne gli arresti domiciliari. Ma poche ore dopo, durante un controllo degli agenti del Commissariato, la ragazza non è stata trovata in casa ad Ardea. Più tardi è stata rintracciata vicino alla stazione FS di Lavinio, nei pressi c'è il centro commerciale Lo Zodiaco, ed è stata arrestata per evasione. Così il gip, con un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.