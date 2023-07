Sabato 15 Luglio 2023, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Roma e Anzio: binomio che si riannoda pure nella mostra inaugurata il 14 luglio al Museo Civico archeologico di Anzio: "La Fabbrica di S.Pietro nelle incisioni del XVI e XVII secolo" curata dal professor Clemente Marigliani illustra, fino al 20 agosto e ad ingresso gratuito, l'immane impresa per realizzare la Basilica, anche sul filo storico culturale che lega la capitale con la località balneare da sempre meta turistica dei romani.

Anzio, la mostra sulla Fabbrica di San Pietro

Tanto per ricordare, Nerone, nato ad Anzio, era nel suo palazzo vista mare nel luglio del 64 d.C. quando scoppiò il grande incendio di Roma. «Nerone entra in Vaticano con le grottesche - ha spiegato Marigliani - le decorazioni della domus Aurea riscoperte nel '400 e diventate con Raffaello un canone decorativo. Ma la basilica Vaticana si colloca proprio dove sorgeva il Circo di Caligola e Nerone, gli imperatori nati ad Antium, e la prima chiesa voluta da Costantino nel IV secolo, fu realizzata con i materiali del vicino impianto romano dove i due imperatori allestivano i giochi. La mostra incontra anche la loro storia».

Ricercatore e appassionato di arte, Clemente Marigliani presenta rare immagini, anche da collezioni private, del secolare e immenso cantiere della Fabbrica di S. Pietro: termine poi sinonimo, a Roma, di ciò di cui non si riesce a vedere la fine.

«La vecchia Basilica - dice - era mal ridotta quando nel 1506 Giulio II decide di costruire il Nuovo San Pietro. Le stampe documentano progetti e modelli di Bramante, Antonio da Sangallo, Michelangelo, Maderno, la piazza del Bernini, infrastrutture ed eventi collegati».

Come l'esorcismo dell'obelisco egiziano, con la collocazione della croce all'apice, fatto trasportare a Roma da Caligola e nel 1586 installato in piazza S. Pietro da Sisto V. Varie stampe mostrano le straordinarie attrezzature e il lavoro di ingegneri e maestranze per innalzarlo.

«La Roma imperiale - spiega il professor Marigliani - era pienamente trasformata nella Roma cristiana».

Tra le curiosità un raro bulino di Villamena con guardia svizzera in divisa originaria, titolato 'La vera guida de gl'Oltramontani', ha come sfondo la veduta dei principali monumenti di Roma: uno dei primi manifesti di propaganda turistica della capitale.

«Sono di Roma - ha detto il prefetto Antonella Scolamiero, che presiede la commissione straordinaria che amministra Anzio - e parlando con il professor Marigliani ho scoperto aspetti e curiosità della storia della mia città che non conoscevo. Magari noi romani andiamo a Firenze e ci documentiamo su tutto, però non lo facciamo su Roma dove abitiamo. La mostra ce lo permette sul tema che tocca».

Il Museo propone anche, a luglio e agosto, serate estive con conferenze in giardino di archeologi, esperti, storici e presentazioni di libri.