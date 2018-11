Anzio, ex operaio trovato morto in giardino: in casa trovati segregati 4 figli e la moglie

Ultimo aggiornamento: 10:09

Un vero e proprio dramma alle porte di: un, un ex operaio della Fiat in pensione, è stato trovatoneldella sua abitazione dopo che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa. Quello che si è palesato agli occhi dei vigili urbani, allertati dalla donna, è però undifficilmente immaginabile: cumuli di rifiuti dentro e fuori la casa, con idella coppiaÈ quanto accaduto a, frazione del comune di: la coppia si era da poco trasferita dal Piemonte con i quattro figli, di età compresa tra i 7 e i 9 anni. Quando isi sono recati a dare un'occhiata all'abitazione, hanno trovato l'uomo, accasciato su un tavolo in giardino, circondato da rifiuti. All'interno dell'appartamento la situazione non era migliore: anche qui, con i quattro bambini sporchi e vestiti di stracci.Solo poche settimane fa, la coppia era stata sanzionata dai vigili urbani per i cumuli di rifiuti che si trovavano in giardino. Le indagini hanno subito permesso di appurare che i quattro bambini non andavano neanche a scuola. Ladell'uomo, una, aveva dato l'allarme non vedendo ilrincasare: non si era neanche accorta che era morto in giardino, unavvenuto perSia la moglie che i figli dell'uomo sono stati trovati. I bimbi, visitati da un pediatra, sono in buona salute nonostante la malnutrizione e alcuni problemi cutanei dovuti all'assenza di igiene personale. Ora sono stati affidati dal Tribunale per i minorenni ad alcune strutture specializzate. La coppia, che viveva in provincia di Torino, si era spostata sul litorale romano per evitare che i servizi sociali togliessero loro i figli. Una vita da invisibili, vissuta nel degrado più totale fino ad oggi.