Anzio, esplosione in un appartamento a Lido dei Pini: due feriti, uno è gravissimo

Anzio, una violenta esplosione a seguito probabilmente di una fuga di gas, verso le 6 di questa mattina ha svegliato i residenti di un popoloso quartiere di Lido dei Pini a ridosso della Litoranea. «Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo precipitati in strada - ha detto una residente della zona di via Lago Trasimeno - Ci siamo subito attivati per chiamare i soccorsi. Sono arrivati pochi minuti dopo alcune ambulanze del 118 , i carabinieri della locale compagnia ed i pompieri con più mezzi. Sono stati portati via due persone , due fratelli nostri vicini di casa, uno dei due era ferito e ustionato in modo grave, l'altro che abita al piano di sotto a dove c'è stata la deflagrazione era meno grave da quanto abbiamo capito. Ci sono ancora i vigili del fuoco sul posto che stanno operando nella palazzina a due piani ed hanno portato via alcune bombole».

Sul posto per le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Anzio, per i soccorsi ed i rilievi interni hanno operato i vigili del fuoco di Anzio, in ausilio anche i colleghi di Nemi. È arrivato sul luogo anche il funzionario di turno del Comando provinciale dei pompieri di via Genova a Roma. Ci sono tuttora indagini e rilievi in corso per accertare i fatti che hanno portato all'esplosione che ha distrutto completamente l’appartamento all' ultimo piano, l’androne comune dello stabile e le porte degli altri appartamenti .