Giovedì 29 Dicembre 2022, 07:38

Tenta di rapinare una gioielleria di Anzio utilizzando un taser ad impulsi elettrici, quelli che normalmente vengono utilizzati dalle forze dell'ordine per immobilizzare i malviventi. Questa volta l'insolita arma, è stata usata da un rapinatore solitario per tentare un colpo ai danni della gioielleria Romano che si trova in via Gramsci, in pieno centro cittadino ad Anzio. Protagonista della fallita rapina un pregiudicato cinquantenne di Pomezia, in trasferta ad Anzio, che è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia dopo un breve inseguimento a piedi con le accuse di tentata rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

TRAVESTIMENTO

Indossando una parrucca, una mascherina e degli occhiali scuri, l'uomo è entrato nell'esercizio commerciale manifestando subito le proprie intenzioni: ha infatti chiesto al titolare dell'oreficeria, che in quel momento era solo, di consegnare soldi e oggetti preziosi. Il commerciante ha provato ad opporsi e a quel punto il ladro, per vincere la sua resistenza, ha estratto dalla tasca del giaccone un taser colpendolo ripetutamente alle spalle e sulle braccia con delle scariche elettriche. Ma l'uso del taser non è servito al malvivente ad avere la meglio.

Seppur stordito, il titolare della gioielleria Romano ha infatti ha avuto la forza di reagire ingaggiando una violenta colluttazione con il rapinatore. Compreso che il colpo stava sfumando, ha quindi cercato di fuggire mentre il commerciante cercava di bloccarlo. Le richieste di aiuto della vittima sono state raccolte da altri commercianti di via Gramsci che hanno immediatamente dato l'allarme al 112. Fallito il colpo e riuscito alla fine a liberarsi, il malvivente è fuggito a piedi in direzione di piazza Cesare Battisti, nella zona del parco di Villa Adele. Ma non ha fatto in tempo a far perdere le proprie tracce perché nel frattempo in zona sono rapidamente intervenuti due agenti di una volante del commissariato di polizia di Anzio che hanno inseguito a piedi l'uomo per alcune centinaia di metri riuscendo alla fine a bloccarlo. Ne è nata una colluttazione, ma alla fine sono stati i poliziotti ad avere la meglio.

L'ARRESTO

Per il rapinatore, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto per tentata rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: gli investigatori hanno accertato che era la prima volta che tentava di mettere a segno un colpo nella zona di Anzio e Nettuno. Il fermo è stato convalidato e il pregiudicato è stato trasferito al carcere circondariale di Velletri a disposizione dell'autorità giudiziaria. In un primo momento gli investigatori hanno pensato che avesse raggiunto Anzio con un complice, invece è stato successivamente accertato che aveva semplicemente utilizzato il pullman del Cotral scendendo da solo alla fermata di piazza Cesare Battisti, a poche decide di metri dalla gioielleria che aveva intenzione di rapinare. Insomma, un pendolare delle rapine. Il commerciante è stato invece visitato a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno; per lui solo uno stato di agitazione dovuto alla brutta avventura e alle scariche del taser.