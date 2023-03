Martedì 21 Marzo 2023, 08:05

Si lanciano all'inseguimento di un'auto rubata, ma hanno la peggio. Brutta avventura, per fortuna a lieto fine, per due agenti del commissariato di polizia di Anzio che l'altra notte, poco prima delle 2, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale alla periferia di Nettuno, al culmine di un inseguimento nei confronti di un'autovettura che in seguito è risultata rubata. Gli agenti erano impegnati in un posto di blocco stradale nella zona di Anzio centro, quando hanno intercettato una macchina di grossa cilindrata guidata da un uomo al quale hanno intimato l'alt; il conducente in un primo momento ha rallentato, ma poi ha pigiato sull'acceleratore con l'intenzione di investire i due poliziotti. Che per pochi centimetri sono riusciti ad evitare di essere travolti. L'auto si è quindi allontanata a tutta velocità in direzione della statale Nettunense. Scampato il pericolo, gli agenti sono risaliti sulla volante lanciandosi in un inseguimento che si è snodato per alcuni chilometri. Dopo aver lasciato il territorio di Anzio, la volante della polizia e l'auto sospetta hanno sconfinato alla periferia di Nettuno dove si è verificato l'incidente.

Imboccata ad alta velocita via Velletri, una strada periferica piuttosto stretta, il conducente della volante ha infatti perso il controllo dell'auto che si è ribaltata abbattendo anche un cartello stradale, rimanendo sulla fianca destra. La macchina sospetta ha invece proseguito la sua corsa, ma dopo circa chilometro è stata abbandonata dal conducente che è quindi fuggito a piedi per i campi. Leggermente feriti, i due poliziotti hanno chiesto i rinforzi. Sul posto sono quindi intervenuti i colleghi di un'altra volante che hanno ritrovato l'autovettura inseguita sul ciglio di Velletri con lo sportello lato guidatore spalancato. I controlli della zona sono proseguiti per alcune ore, ma del conducente non è stata trovata traccia. Motivi per fuggire ne aveva, considerato che le successive indagini hanno consentito di accertare che si trattava di una macchina rubata alcuni giorni prima a Nettuno. Gli agenti coinvolti nell'incidente sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale: solo ferite lievi.