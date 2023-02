Anzio, terminate questa mattina all'alba le operazioni di spegnimento dell'incendio dello storico Emporio Venturi

Anzio, sono terminate stamattina all'alba da ieri sera poco dopo le 21.30 le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha distrutto lo storico Emporio Venturi, gestito dall'omonima famiglia, nella centrale Piazza Pia della cittadina balneare non lontano dal Porto Innocenziano. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Anzio, Aprilia, Pomezia e Nemi, con autoprotettori e diversi mezzi antincendio. Le fiamme scoppiate in maniera repentina hanno distrutto completamente il locale e tutto il materiale al suo interno, attività commerciale che ha una storia centenaria ed è conosciuta oltre che dalle persone del territorio anche da molti visitatori e turisti che li trovavano sempre di tutto. Sono state evacuate anche una decina di abitazioni della palazzina vicina a scopo precauzionale, stamattina ci saranno altre verifiche allo stabile. Sul posto ieri sera anche la polizia di stato, i carabinieri e alcune ambulanze del 118 per soccorrere alcune persone, rimaste intossicate o sotto shock, tra cui le proprietarie dello storico negozio colte da malore vedendo la loro attività tra le fiamme una volta arrivate sul posto. Foto-Video Luciano Sciurba