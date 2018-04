Roma, getta immondizia per strada: 40enne multato

La Polizia Locale di Anzio nel corso del controllo del territorio su segnalazione del consigliere comunale Giometti ha individuato e sanzionato un uomo di Anzio di 40 anni mentre gettava illecitamente rifiuti vicino al centro di raccolta di via Goldoni.Guerra all'abbandono incontrollato di immondizia, con servizi potenziati, da parte della Polizia Locale, diretta dal comandante Sergio Ierace. Dal mese di maggio più vigili sul territorio: ai neo assunti saranno affiancate le guardie ambientali del Gruppo Anziate, operatori già in parte in servizio.Sul tema sono in corso riunioni tra il dirigente della Polizia Locale e l'assessore all'Ambiente Gianluca Mazzi per la gestione delle fototrappole, attualmente sottoutilizzate proprio a causa della carenza di personale. «Invito la cittadinanza a farsi parte attiva della vigilanza della nostra nella città, non solo segnalando il luogo dove sono stati abbandonati i rifiuti, ma segnalando anche coloro che li gettano in modo illecito che saranno puniti, come già spesso avviene in silenzio da parte della Polizia locale - dice il comandante Ierace - Invito anche i turisti a rispettare questa città che li ospita e che li attende ogni anno con la sua bellezza naturale che va preservata in primis da atteggiamenti irrispettosi. La nostra sala operativa che risponde al numero 06.98499433 è sempre attiva ed è pronta a ricevere segnalazioni e ad attivare gli interventi sul territorio».Stessa attività è stata svolta la scorsa settimana su un furgone di “ritiro metalli pulisco cantine” dove il mezzo è stato sequestrato perché privo di assicurazione, oggetto di un precedente fermo amministrativo, e il conducente era senza patente.