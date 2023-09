Anzio, due gemelli di 20 anni fermati per il pestaggio del 19enne: ​l'accusa è di tentato omicidio

Gli agenti del commissariato di Anzio della polizia di stato hanno sottoposto a fermo due gemelli di 20 anni, italiani di origini bosniache, in relazione al pestaggio di un ragazzo di 19 anni avvenuto ieri nella cittadina del litorale laziale. Per i due l'accusa è di tentato omicidio.

Incastrati da testimoni e telecamere

Ad incastrarli un serie di testimonianze e l'approfondita analisi delle telecamere presenti nella zona.

La ricostruzione

Ai due si è arrivati dopo una rapida attività di indagine della polizia, coordinata dalla Procura, che subito dopo l'aggressione aveva già elementi importanti su cui puntare. Molti, infatti, i testimoni che alle 17 di ieri hanno assistito al pestaggio terminato anche con l'investimento della vittima, trasportata in codice rosso in ospedale. I gemelli si trovavano a bordo di una Fiat Panda color grigio. I due, dopo il rimprovero del 19enne, sono scesi dalla vettura e lo hanno violentemente picchiato colpendolo con calci e pugni. Sono poi risaliti a bordo dell'auto e prima di fuggire hanno colpito la vittima alle gambe con la vettura. Gli inquirenti, arrivati sul posto dopo pochi minuti, hanno trovato sull'asfalto anche un coltello che potrebbe appartenere ad uno dei due aggressori. Da qui è scattata una vera e propria caccia ai due che è terminata nel tardo pomeriggio di martedì. Fondamentale anche l'analisi dei video che sostanzialmente hanno ripreso le fasi dell'aggressione ma anche la fuga precipitosa dell'auto che si è allontanata in tutta fretta dal teatro del pestaggio avvenuto in pieno giorno. Nei confronti dei ventenni potrebbero scattare anche aggravanti. Le condizioni del ragazzo, che ha riportato una serie di traumi alla faccia, sono in miglioramento e non è in pericolo di vita.