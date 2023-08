Anzio, tre bagnini eroi salvano un 13enne che rischiava di annegare tra le onde vicino alla scogliera: il giovane è tornato a casa

Sfiorata la tragedia domenica pomeriggio ad Anzio sulla spiaggia libera delle Grotte di Nerone. Il mare mosso e l'avvisto degli assistenti bagnanti non ha fermato un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 16 che si sono gettati in acqua incuranti del pericolo. A nuoto si sono diretti al largo vicino alla scogliera fino a quando tre di loro sono rientrati affrontando le onde e riuscendo a raggiungere la riva. Uno dei quattro è però rimasto indietro, in affanno, a circa 200 metri dalla spiaggia.

Il salvataggio

In quel momento sono partiti tre bagnini, due della spiaggia libera e uno di uno stabilimento balneare privato, che sono riusciti ad avvicinare il ragazzo. Dopo trenta minuti di operazioni di soccorso Christian Zingaro, Lorenzo Droghini e Gianluca Cortese sono riusciti a trarlo in salvo trasportandolo in spiaggia.

Il ritorno a casa

Nel frattempo ad attenderlo sono arrivati un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento, la guardia costiera ed una pattuglia di carabinieri. Il giovane, un 13enne tunisino di Anzio, è stato soccorso sulla battigia. Aveva bevuto molta acqua e si era ferito con varie contusioni e traumi sbattendo contro la scogliera. Ieri pomeriggio la buona notizia. Il ragazzino non è più in prognosi riservata, è stato curato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Anzio ed è tornato a casa.