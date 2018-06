Annegato a Castel Gandolfo ricerche riprese con geo-radar e telecamere subacquee

Sono tornati stamattina al lago i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche del corpo del 29enne dell'Azerbaigian annegato sabato scorso a Castel Gandolfo.Tenteranno un'altra immersione con video camere subacquee per ispezionare i fondali nella zona del centro del lago dove è scomparso il giovane, per tentare di avvistare il corpo.

L'immersione oggi durerà circa due ore. Sarà usato anche un geo-radar di localizzazione in attesa del battello-robot dotato di speciali pinze per l'eventuale recupero del corpo.Le operazioni si preannunciano difficili perché oltre i venti metri di profondità le acque del lago diventano limacciose e la visibilità è pressoché nulla.

Stanno arrivando a Castel Gandolfo anche i genitori di Elnur Babayev, giunti l'altro giorno dall'Azerbaigian.



Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10



