Venerdì 26 Maggio 2023, 06:58 - Ultimo aggiornamento: 07:12

Finisce con lo scooter contro un'auto e muore sul colpo. È successo la notte tra mercoledì e ieri in via Severiana a Tor San Lorenzo. A perdere la vita Andrea D'Ascenzi, 49 anni, romano ma residente ad Anzio. L'uomo, che era disoccupato e viveva da solo, era in sella alla sua Honda Sh 300 e percorreva il lungo tratto di rettilineo in direzione della Capitale quando all'altezza dell'incrocio con via delle Mimose, all'ingresso del Consorzio Lido dei PiniLupetta, si è verificato il tragico scontro. Il centauro ha centrato una Ford Fiesta con a bordo tre uomini, tutti operai originari del Pakistan in Italia con regolare permesso di soggiorno, che viaggiava verso Anzio. L'impatto per lo scooterista è stato fatale. Andrea D'Ascenzi è morto sul colpo. L'uomo al volante dell'utilitaria, un ragazzo di 25 anni, si è immediatamente fermato per aiutarlo, ma ormai per Andrea non c'era più nulla da fare. A effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati i carabinieri di Ardea e i colleghi della compagnia di Anzio che hanno sottoposto il conducente della Ford ai test di alcol e droga. In attesa dei risultati che arriveranno nei prossimi giorni, gli investigatori stanno verificando la presenza delle telecamere nella zona per raccogliere elementi utili e capire cosa davvero sia successo.

LA DINAMICA

Ai lati di quel tratto di strada ci sono infatti numerosi negozi che potrebbero avere sistemi di video sorveglianza puntati all'esterno delle attività e direzionati anche in via Severiana. Al momento i militari non si sbilanciano. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. L'impatto potrebbe essere stato causato da un malore della vittima che non sarebbe riuscito a frenare, finendo contro la Fiesta. I carabinieri non escludono nemmeno che a provocare il tragico impatto sia stata l'alta velocità a cui lo scooterista avrebbe lanciato la due ruote. Via Severiana è un lunghissimo rettilineo che da Anzio attraversa Tor San Lorenzo, il suo lungomare fino ad arrivare a Marina di Ardea. Una "fettuccia" di asfalto dove già in passato i commercianti e i residenti avevano più volte segnalato il mancato rispetto dei limiti di velocità, soprattutto di notte, e dove sono frequenti incidenti anche gravi. Lo scooter e la Fiesta sono stati sequestrati, mentre la vittima è stata trasferita all'Istituto di medicina legale per l'autopsia che potrà chiarire se Andrea sia stato colto da un malore mentre era in sella alla sua Honda. I tre cittadini stranieri, che stavo verosimilmente tornado a casa dopo una giornata di lavoro, sono stati accompagnati al pronto soccorso del policlinico Città di Pomezia dove sono rimasti in osservazione per alcune ore e poi dimessi per essere ascoltati dai militari. Intanto ieri mattina, a pochi chilometri di distanza dalla tragedia della notte, un altro scontro sempre ad Ardea e sempre tra un'auto e uno scooter, ma in via Laurentina. L'incidente, senza gravi conseguenze, si è verificato poco prima delle 8 all'altezza del chilometro 29,500 della provinciale. Ad avere la peggio è stato in centauro, accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Città di Pomezia dove i medici hanno riscontrato la frattura di un polso. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche la polizia locale di Ardea che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Pesanti, invece, i disagi alla circolazione con decine di pendolari diretti a Pomezia e Aprilia rimasti incolonnati sulla Laurentina.