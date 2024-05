Martedì 14 Maggio 2024, 06:25

I giovani alunni romani diventano protagonisti della sostenibilità ambientale grazie al progetto di Acea Scuola ‘CentriAMO l’obiettivo #educazioneidrica #ognunodinoi’. L’edizione 2024 del progetto educational di Acea, nato per sensibilizzare i giovani delle scuole elementari e medie di Roma Capitale sul tema del risparmio idrico, si è conclusa con la premiazione di tre istituti. L’iniziativa, che si è svolta online, è stata suddivisa in tre sessioni: una dedicata al tema dell’acqua, una alla transizione energetica e una alla sostenibilità.

GLI OBIETTIVI

Con un approccio ludico-scientifico, è stato raccontato agli studenti il viaggio dell’acqua, dallesorgenti fino alle nostre case. Ma anche i nuovi scenari della transizione energetica e l’importanza della sostenibilità per difendere le risorse del pianeta. Il progetto Acea Scuola si è poi concluso con un contest rivolto agli studenti che hanno realizzato, con il supporto di una troupe Acea, dei video e delle sit-com sui temi legati all’educazione idrica e ambientale.

LE SCUOLE VINCITRICI

Ad aggiudicarsi il primo premio, gli studenti della III media dell’Istituto Comprensivo Orsa Maggiore, in zona Torrino. Al secondo posto, gli studenti della II elementare dell’Istituto Comprensivo Città dei Bambini (Mentana) . Medaglia di bronzo per gli alunni della IV elementare della Scuola primaria San Gaetano (zona Trastevere). A premiare i giovani, con voucher che potranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale tecnico utile alla didattica, la presidente di Acea, Barbara Marinali, e l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli.

ACEA PER LE SCUOLE

L’iniziativa fa parte dei tradizionali appuntamenti di Acea Scuola e della seconda edizione della Mappa della città educante, promossa da Roma Capitale, e in linea con l’impegno preso da Acea con la firma del Protocollo d’intesa triennale tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua.

