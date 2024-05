Sabato 25 Maggio 2024, 00:12

Lavori di ristrutturazione, pranzi e riparazioni auto in cambio degli appalti per la manutenzione dei cimiteri della Capitale. Sono due i dirigenti Ama e tre gli imprenditori rinviati a giudizio. I fatti risalgono agli anni 2017 e 2018 e ora gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, delle accuse di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico. Parte civile nel processo è invece Ama, difesa dall’avvocato Giuseppe Di Noto, che si è mostrato soddisfatto dopo la decisione di ieri del giudice dell’udienza preliminare: «Si tratta di imputazioni molto gravi per le quali è assolutamente necessario il vaglio del dibattimento davanti al tribunale».

LE DIFESE

Rinviati a giudizio l’allora dirigente del servizio di gestione del patrimonio Ama, Dario Bonanni, difeso dall’avvocato Federica Terribile, e l’allora responsabile dei cimiteri capitolini, Fabrizio Grilli, difeso dall’avvocato Salvatore Sciullo. «Siamo riusciti a fare escludere un’ipotesi d’accusa con un’importante ridimensionamento della tesi. Siamo convinti che il dibattimento chiarirà la residua contestazione», ha dichiarato il penalista Sciullo, che ha sottolineato la «soddisfazione» per «essere riusciti a dimostrare la completa e totale estraneità di tre dipendenti Ama (che pure figuravano nelle indagini, ndr) che hanno dimostrato di lavorare sempre e solo nell’interesse dell’azienda. A seguito dell’attività difensiva anche il pubblico ministero ha riconosciuto la bontà della ricostruzione da noi svolta». Fabio D’Andrea, titolare della Suprema appalti, Luigi Pizzotti della Conart e Dimitri Minerva della Cofam, sono gli altri tre rinviati a giudizio, i quali, secondo l’accusa, avrebbero elargito favori e regali ai funzionari.

“I FAVORI”

È il 2018 quando D’Andrea, vince la gara per la manutenzione ordinaria, come la chiusura dei loculi e lo scavo delle fosse nei cimiteri, ma per il pm Terracina, sebbene i lavori non siano stati portati a termine, Bonanni avrebbe garantito il pagamento delle somme previste dal contratto. In cambio avrebbe ottenuto l’utilizzo delle macchine della società di D’Andrea e il saldo di spese per 1.600 euro dal carrozziere per la riparazione delle sue auto. Sarebbe stato invece Grilli a occuparsi delle gare della società di D’Andrea. Il dirigente, in cambio della ristrutturazione della sua casa e di quella della madre, avrebbe omesso le verifiche.

Il coinvolgimento di Pizzotti riguarda invece i lavori di pavimentazione sulle strade di accesso alle sedi Ama di Maccarese e Casal Lumbroso. L’imputato, secondo la procura, per assicurare la gara alla società Sm edilizia (di cui era dominus Sergio Di Cori e Pizzotti factotum di quest’ultimo), avrebbe corrisposto la somma di due mila euro a Bonanni.

Sotto inchiesta erano poi finiti i lavori appaltati alla società di Minerva presso i centri di raccolta Ama. Sull’esecuzione non ci sarebbe stato il controllo di qualità, ma i pagamenti sarebbero stati comunque disposti. In cambio, sempre secondo la procura di Roma, Bonanni avrebbe ottenuto alcuni lavori di ristrutturazione del suo appartamento e pranzi per un totale di 5.200 euro.