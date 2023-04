Roma, Ama licenzia 33 netturbini assenteisti. L'azienda per la gestione dei rifiuti: «Sparivano 300 giorni al mese»

Stretta sulla gestione del personale da parte dell'Ama di Roma. L'azienda ha eseguto diversi licenziamenti soprattutto per aver abusato delle «assenze ingiustificate». Ama Spa è una società in house che gestisce per conto dell'ente Roma Capitale, suo socio unico, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'espletamento dei servizi cimiteriali e la nettezza urbana nel territorio di Roma.



Cosa è successo

Caos nell'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. In Ama è record di personale cacciato, soprattutto per aver abusato delle assenze ingiustificate. Cacciato anche chi ha accumulato oltre un anno di giorni di malattia: sono trentatre i licenziamenti dal primo novembre ad oggi.

L'abitudine a non presentarsi al lavoro è talmente diffusa che solo a dicembre si sono accumulati «300 giorni di sparizioni immotivate» da parte di un gruppo di lavoratori. Non bastasse il netturbino abituato a usare i mezzi aziendali per appartarsi con le prostitute, i nuovi vertici della municipalizzata si sono trovati anche a che fare con un discreto manipolo di furbetti del cartellino.



Il precedente

Un dipendente dell'Ama è stato beccato mentre andava a prostitute con l'autocompattatore che dovrebbe guidare per raccogliere la spazzatura. L'uomo è stato seguito, visto e fotografato dagli investigatori aziendali che hanno tracciato la sua notte di lavoro. Il risultato è che non lavorava: è stato visto in una pasticceria, poi è salito sul mezzo e si è fatto un sonnellino, e poi ha avuto il tempo pure per un incontro erotico. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

Nell'orario di lavoro il netturbino è stato pizzicato a girare nelle sale slot, a comprarsi cornetti e ciambelle ed è andato anche a prostitute. Insomma, i rifiuti non erano in cima ai supi pensieri. La sanzione disciplinare è scattata immediatamente anche perché il personale ingaggiato ha a disposizione parecchio materiale per provare i comportamenti scorretti.

«Soste arbitrarie e prolungate», recita la nota disciplinare inviata al dipendente che ora rischia il licenziamento.