Venerdì 30 Dicembre 2022, 23:28

«Pensavano fosse una bomba». Quando gli addetti ai bagagli hanno sentito la valigia vibrare, hanno temuto il peggio. «Il passeggero Luca è pregato di scendere dall'aereo». L'allarme è scattato lo scorso martedì su un volo diretto a Roma da Parigi. All'aeroporto di Orly, a 14 km dalla capitale francese, una coppia sta tornando a casa dalle vacanze di Natale. Tutto è pronto per la partenza del velivolo dell'Easy Jet, ma qualcosa interrompe il viaggio.

Allarme sull'aereo diretto a Roma per un bagaglio che vibra, i timori

«Mi hanno fatto scendere dall'aereo», racconta Luca. Perché? Gli addetti ai bagagli sentono una valigia vibrare. E temono il peggio. Così le hostess chiamano il passeggero, già seduto insieme alla moglie sul volo. «Mi stavo sistemando sul posto, quando ho sentito che hanno chiamato il nome di mio marito», dice Maria. A quel punto Luca allora viene portato sotto l'aereo, dove c'è il punto in cui si caricano le valigie nella stiva. «Ho visto che erano preoccupati», spiega. «E mi hanno chiesto di aprire la borsa».

La sorpresa

Ma dento alla valigia non c'è nessun oggetto che avrebbe potuto impedire al volo di partire. «Era il rasoio elettrico che avevo lasciato acceso», conclude Luca. «Alcuni degli addetti hanno pensato che fosse qualcosa di più intimo, ed erano già pronti a ridere». In realtà era soltanto un oggetto per la cura personale. È bastato spegnerlo, tra qualche sorriso e il sollievo di chi era a bordo. «Mi sono messo a ridere anche io».