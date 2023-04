Alessandro Parini ucciso a Tel Aviv. Il racconto dell'amico: «L'auto, poi gli spari». I genitori: «Era un ragazzo semplice»

Parlano i genitori di Alessandro Parini , il ragazzo romano di 35 anni morto in un attentato a Tel Aviv . «La semplicità, la riservatezza, e la modestia», hanno detto lasciando la casa del figlio a Monteverde, a Roma. «Dove è arrivato ei traguardi da lui ottenuti - aggiungono - non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Alessandro era fatto così».