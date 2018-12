Albano, rubavano e smontavano scooter: sgominata banda di ricettatori

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione di Albano durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato due individui sospetti a bordo di un furgone. Insospettiti dall'atteggiamento dei due, gli agenti hanno deciso di seguire i loro movimenti. Giunti all'altezza di via Sefro, il furgone è entrato nel cortile di una abitazione. Osservandoli dalla recinzione esterna, gli agenti hanno visto scaricare una moto Honda di colore nero, poi frettolosamente nascosta dietro l'abitazione da un terzo soggetto che era li ad attenderli. Intervenuti, gli agenti hanno accertato la provenienza furtiva della moto, che presentava chiari segni di manomissione al quadro di accensione. I due sono stati denunciati. Arrestato, invece, l'uomo presente all'interno del cortile, M.R., in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state rinvenute diverse parti di moto e autoveicoli smontati nonchè centraline e chiavi alterate per l'accensione di motoveicoli. L'arrestato condotto per l'udienza direttissima presso la Procura di Piazzale Clodio è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il motoveicolo è stato riconsegnato nell'immediatezza alla persona che ne aveva denunciato il furto.

