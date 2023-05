Al Museo Ebraico di Roma il primo dei grandi eventi per celebrare il XX anniversario del Rome Chamber Music Festival

Il prossimo mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 18,30, presso il Museo Ebraico di Roma (in via Catalana) si terrà il primo dei grandi eventi per celebrare il XX anniversario del Rome Chamber Music Festival (RCMF), la prima e unica rassegna internazionale di musica da camera della Capitale. Il Festival, nato nel 2003 dal desiderio e dal sogno del celebre violinista statunitense Robert McDuffie, fino a oggi ha visto esibirsi oltre 250 giovani virtuosi provenienti da 18 nazioni e quattro continenti diversi, accanto a maestri e artisti di fama mondiale. La XX edizione si terrà al Teatro Argentina dal 12 al 15 giugno 2023.

Per celebrare la ricorrenza e ringraziare la Città Eterna per questi bellissimi ed emozionanti venti anni trascorsi insieme, il RCMF ha pensato di organizzare alcuni omaggi musicali in alcuni luoghi simbolo di Roma. Il primo sarà nel cuore della Comunità Ebraica di Roma e vedrà l'esibizione di Gabriele Valabrega (violino), Daniele Valabrega (viola), e Silvia Gira (violoncello) che interpreteranno dei brani dal repertorio della tradizione ebraica.

Sarà possibile partecipare all'evento solo su invito.

Porteranno il loro saluto: Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, e Jacopa Stinchelli, direttore generale della Fondazione RCMF.

"Siamo grati e riconoscenti alla Comunità Ebraica di Roma - spiega Jacopa Stinchelli, capo coordinatore e direttore generale della Fondazione RCMF - di aver accolto con entusiasmo il nostro desiderio di aprire i festeggiamenti per i venti anni del Rome Chamber nel Museo Ebraico che raccoglie alcune tra le storie più significative del cuore antico della Città Eterna. Il nostro Festival vuole essere da sempre un ponte che unisce le anime e i luoghi autenticamente romani con il futuro delle nuove generazioni, attraverso la magia della musica, che fa breccia con l'armonia".

"In particolare - continua Stinchelli - la missione del Festival rivolta alle giovani generazioni vuole unire le famiglie e infatti inviteremo i giovani delle scuole di musica in particolare quelli di "Suoniamo insieme per Alisa" accompagnati dai loro amici e genitori.

Un particolare ringraziamento va al Rav Riccardo Di Segni che sin dalle prime edizioni ha assistito ai nostri concerti, infondendoci coraggio”.