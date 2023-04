Domenica 23 Aprile 2023, 09:51

Immobilizzato nell'androne delle scale della propria abitazione e rapinato dell'autovettura. È la brutta avventura toccata ad Anzio a Patrizio Vitiello, ex docente di religione, molto conosciuto in città, al quale un uomo con il volto semicoperto da un passamontagna, e con la complicità di una donna, gli ha rubato l'autovettura da sotto gli occhi dopo avergli preso le chiavi dalla giacca dal giubbotto. È accaduto l'altra sera, poco prima della mezzanotte, in via Gramsci, in pieno centro cittadino.

IL RACCONTO

È lo stesso professore, ancora scosso, a raccontare la disavventura. «Avevo appena assistito ad uno spettacolo di beneficenza al cinema Moderno - racconta - e stavo rientrando a casa accompagnato da mia cugina. Quando lei è andata via, sono rimasto solo e mi sono attardato qualche minuto per far rientrare un gattino nell'androne delle scale. In quel momento davanti al portone è arrivata una ragazza che mi ha chiesto conto del motivo per il quale la sua macchina non fosse parcheggiata dove l'aveva lasciata; io le ho risposto che in quel parcheggio c'era la mia macchina da almeno una giornata e che forse aveva dimenticato dove avesse lasciato la sua. Quindi è andata via salendo le scalette che portano al parcheggio di villa Adele».

Sembrava finita lì. «Passano pochi secondi - riprende il racconto - quando a un certo punto arriva un uomo, alto almeno un metro e ottanta che prima mi spinge nell'androne delle scale e mi blocca; sono piccolo di statura, sono stato sottoposto a due trapianti e non ha avuto difficoltà a tenermi fermo. Ha quindi cominciato a frugare nelle tasche della giacca, rubandomi sia le chiavi della macchina che quelle di casa. Poi ha esclamato, "eccole, queste servono a me tanto poi te la riporto". Quindi è salito sulla mia Yaris ed è fuggito sgommando in direzione di piazza Garibaldi. Per come sono andati i fatti, penso che la donna che mi aveva agganciato poco prima fosse una complice».

Momenti concitati, durante i quali il professore non ha abbozzato alcuna reazione: «Ero completamente pietrificato spiega, riannodando i ricordi di quella sera - anche perché mi ha tenuto fermo in modo tale da non riuscire nemmeno a muovere un dito della mano. Ho avuto veramente paura che potesse farmi del male». Subita la rapina dell'autovettura e ripresosi dallo choc, il professor Vitiello ha avvertito la cugina che lo aveva appena lasciato davanti casa e altri familiari che sono arrivati sul posto per confortarlo. È stato quindi allertato il 112. In via Gramsci sono intervenuti gli agenti di una volante del Commissariato di polizia di Anzio che hanno eseguito i rilievi, ascoltata la testimonianza della vittima e acquisito la registrazione delle telecamere di controllo della zona per cercare di capire in quale direzione si fosse diretta l'autovettura rubata al professore.

LA PAURA

Che successivamente ha anche sporto denuncia sull'episodio. «È capitato a me, ma poteva toccare a chiunque - spiega ancora Patrizio Vitiello . E comunque è veramente preoccupante rientrare a tarda sera a casa e dover guardarsi alle spalle. Purtroppo nelle ultime settimane in questa zona di via Gramsci sono state rubate altre due autovetture e in tutti noi residenti c'è grande preoccupazione. Siamo in pieno centro cittadino e queste cose non dovrebbero accadere. Credo che si necessario un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine». Dopo la disavventura il professore è stato costretto a cambiare sia la serratura di casa e che quella del portone condominiale.