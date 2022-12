Ginnastica, FGI: nasce l’Agenda Safeguarding Office 2023

È stata approvata dal Consiglio Direttivo della FGI - Federazione Ginnastica d’Italia l’Agenda Safeguarding Office 2023. Tante le iniziative concrete per tutelare la salute psicofisica degli atleti e rafforzare la cultura dello sport sano. Incrementato anche il numero dei componenti del Safeguarding Office, Ufficio per la salvaguardia dei tesserati della FGI, che passano da cinque a sette con l’aggiunta di Luigi Mazzone, professore di Neuropsichiatra Infantile, e di Grianfranco Dalla Barba, professore di Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive all’Università di Trieste.

“La nuova Agenda Safeguarding Office 2023 testimonia il nostro impegno e la volontà di essere sempre al fianco degli atleti e delle atlete. - Ha commentato il Presidente della FGI Gherardo Tecchi. - “La salute psicofisica dei nostri ragazzi e ragazze è sempre stata per noi una priorità ed è per questo che abbiamo adottato per primi in Italia lo scorso gennaio un organo di tutela d’ispirazione internazionale come il Safeguarding Office, che prosegue il proprio lavoro promuovendo un insieme di iniziative ed azioni concrete che la Federazione ha sposato in pieno, nell’ottica di valorizzare questo sport a partire dal benessere dei nostri tesserati”.

L’Agenda Safeguarding Office 2023 prevede una call “Atleti per gli Atleti”, una challenge in cui si sfideranno progetti innovativi ideati dai ginnasti volti al consolidamento della cultura dello sport sano e del rispetto tra gli atleti. Secondo punto accolto, l’attivazione di workshop periodici per sensibilizzare le famiglie, gli atleti e gli allenatori sui principali e più diffusi disturbi dell’alimentazione.

Valorizzata anche la comunicazione interna ed esterna, attraverso l’istituzionalizzazione degli incontri tra i tecnici sportivi e il Presidente che da ora assumono cadenza trimestrale e quelli tra il Safeguarding Office della FGI ed organi analoghi delle altre Federazioni e della Federazione Internazionale di Ginnastica. Approvata anche la produzione delle “Safeguarding Pills”, brevi video nei quali personaggi noti del mondo della ginnastica trasmettono al pubblico giovane dei social i valori dello sport, e incentivata la valorizzazione del Manifesto delle 10 regole d’oro della FIG, che sarà affisso in tutte le palestre d’Italia.

Il Safeguarding Office raccomanda, inoltre, l’adozione di un testo, dal valore disciplinare oltre che etico, che ogni tecnico federale si impegnerà a sottoscrivere e al tempo stesso di una Carta dei Diritti delle Ginnaste e dei Ginnasti che verrà consegnata a ogni atleta al momento del tesseramento. Il Safeguarding Office promuoverà poi la costituzione di una Commissione di Studio che lavori a modifiche del Regolamento di Giustizia in termini di sanzioni e di incompatibilità. Al tema della tutela psicofisica degli atleti verrà poi dedicata una rubrica sulla rivista e sul sito federale. Da ultimo, è stato avviato un tavolo di lavoro con Terre des Hommes Italia per la tutela degli atleti minorenni e una partnership con l’Istituto Auxologico Italiano per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle patologie legate ai disturbi alimentari. I moduli previsti dalla collaborazione saranno rivolti ai gruppi dirigenti e a tutto il personale tecnico della Federazione e saranno avviati a gennaio 2023.