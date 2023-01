L'aeroporto di Fiumicino ottiene le cinque stelle Skytrax. «Standard eccellenti»

L'aeroporto di Fiumicino, valutato miglior aeroporto europeo per la qualità da 5 anni, ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione a 5 stelle, ottenuta al termine di un'approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso del 2022, riconosce al «Leonardo da Vinci» standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell'attività del personale.





Negli ultimi 2 anni, nonostante gli effetti della crisi pandemica, lo scalo di Fiumicino ha costantemente mantenuto elevatissimi standard qualitativi, anche nel periodo di forte ripresa del traffico. Allo stesso tempo, è stata garantita la prosecuzione degli investimenti di sviluppo che hanno consentito, tra l'altro, l'apertura della nuova area di imbarco A per una capacità ulteriore di 6 milioni di passeggeri, il potenziamento dell'offerta di servizi operativi, con nuove zone riservate ai controlli di sicurezza e all'immigrazione, e l'ampliamento dell'offerta commerciale, grazie a nuove aree per lo shopping e la ristorazione. Skytrax applica valutazioni su oltre 800 aree di prodotti e servizi aeroportuali rivolti ai passeggeri su oltre 30 diversi ambiti.

La metodologia Star Rating è unificata e coerente per il settore e tutti gli aeroporti, dai più grandi hub alle piccole strutture regionali, sono valutati utilizzando gli stessi criteri di base che coprono l'intera esperienza di viaggio del passeggero. Con le 5 stelle, Fiumicino si unisce ad un gruppo ristretto di hub globali di altissima eccellenza, tra cui Seoul, Singapore, Tokyo e Monaco.





«Questo riconoscimento - ha dichiarato l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone - dimostra ancora una volta la determinazione dell'azienda per la effettiva realizzazione dell'aeroporto del futuro con massimo ricorso all'innovazione e nuove tecnologie, ulteriore affidabilità, sicurezza e tanto comfort e servizi a valore aggiunto per i nostri passeggeri, oltre che attenzione all'ambiente e al nostro territorio. Ora che Fiumicino è a pieno titolo nel gotha dei migliori scali mondiali, intendiamo confermare il nostro impegno per lo sviluppo di lungo termine dello scalo della Capitale, affinché Roma e l'Italia consolidino la loro centralità nel panorama internazionale».





Skytrax ha apprezzato l'operatività dei terminal grazie ai passeggeri che hanno giudicato molto efficienti la sicurezza e i controlli dell'immigrazione anche in seguito all'introduzione di nuovi sistemi per accelerare e facilitare il percorso verso i gate. La valorizzazione dell'aeroporto proseguirà con la, prevista in primavera, dopo una profonda ristrutturazione all'insegna dei più alti standard di finitura interna e appeal decorativo. Anche l'area dedicata al ritiro bagagli del Terminal 3 è stata rinnovata e a breve verranno introdotti nuovi servizi di assistenza per i passeggeri.





Particolarmente apprezzati poi i servizi igienici che offrono un'esperienza eccezionale ai passeggeri. Il «Leonardo da Vinci», infatti, garantisce uno standard molto elevato di pulizia ed efficienza, gestito direttamente da un team di pulizie di Aeroporti di Roma. «Siamo lieti di riconoscere l'aeroporto di Fiumicino con le 5 stelle per il 2023, in quanto solo dodici hub al mondo e di cui due in Europa sono riusciti a ottenere questo risultato. L'aeroporto di Fiumicino ha implementato un piano molto chiaro di miglioramento della qualità negli ultimi 6-7 anni, e ora stiamo assistendo a miglioramenti molto tangibili delle strutture per i passeggeri e dell'esperienza del cliente. Il livello di dettaglio nei cambiamenti è encomiabile e l'aeroporto non solo offre un ottimo standard internazionale ma soprattutto contribuisce a valorizzare Roma, e più in generale l'Italia», ha dichiarato Edward Plaisted, ceo di Skytrax.



Le dichiarazioni di Malagò

Siamo orgogliosi che l'aeroporto di Fiumicino abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento proprio nell'anno in cui abbiamo siglato come Coni un'importante partnership con Adr». Lo afferma il Presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Fiumicino è l'hub delle squadre olimpiche e della gran parte delle nazionali azzurre che volano all'estero per rappresentare il nostro Paese nel mondo. Questa certificazione a cinque stelle dà un ulteriore valore all'accordo con il Coni e proietta Adr verso nuovi successi. Sono sicuro che insieme potremo centrare altri significativi traguardi», sottolinea ancora malagò.