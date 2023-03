Aerei caduti a Guidonia, sono Siai Marchetti 208: le caratteristiche dei velivoli usati per l'addestramento

Due Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Un veivolo è precipitato in mezzo alla campagna, l'altro in prossimità dell'area residenziale. Morti entrambi i piloti del 60esimo stormo. Sul posto i sanitari dell'Ares 118 e le forze dell'ordine.

Il modello

Il Siai Marchetti S.208 è un velivolo sviluppato dell’aereo civile leggero quadriposto S.205, con motorizzazione maggiorata e strumentazione di bordo modificata destinato all’Aeronautica Militare.

Monoplano ad ala bassa a cinque posti di costruzione interamente metallica con carrello retrattile, volò per la prima volta nel maggio del 1967 e venne poi prodotto in serie a partire dalla primavera del 1968 con la denominazione di S.208 M (nomenclatura aeronautica U-208A). Dal 1968 al 1973 ne furono prodotti circa ottanta esemplari oltre la metà dei quali consegnati all’Aeronautica militare che lo impiegò per il collegamento e per l’addestramento basico. Gli esemplari destinati ad uso civile vennero principalmente impiegati per trasporti sanitari, trasporto merci oltre che per addestramento presso gli Aero Club e, in minima parte, per uso agricolo nella versione S.208 AG. Attualmente in forza presso l’Aeronautica Militare è impiegato dalle squadriglie collegamenti e dal 60° Stormo per il traino alianti presso l’aeroporto di Guidonia. Due SIAI Marchetti S.208 M fanno anche parte dell’aeronautica militare tunisina.

L’esemplare in esposizione al Museo dell’Aviazione di Rimini è appartenuto al 4° Stormo basato a Grosseto.







Le caratteristiche

Il Siai Marchetti 208 ha un'apertura alare di 10, 86 metri, una lunghezza di 8,10 metri e un'altezza pari a 2,89 metri.

Il suo peso massimo al decollo è di 1500 chili. La propulsione: motore a pistoni Avco Lycoming 0-540-E4A5 da 260 HP. Può raggiungere una velocità di 285 km/h e ha un'autonomia di 1200 chilometri. Equipaggio? 1/2 piloti.



L'antenato

Il SIAI-Marchetti S.205 è un aereo da turismo e diporto, monomotore, quadriposto, monoplano ad ala bassa, sviluppato dall'azienda aeronautica italiana SIAI-Marchetti nei primi anni sessanta.





Destinato al mercato dell'aviazione generale, volò per la prima volta nel 1965 e riscosse un buon successo commerciale. Dal progetto originale venne ricavata una variante destinata ad uso militare, indicata come S.208, adottata principalmente dall'Aeronautica Militare, la forza aerea della Repubblica Italiana.