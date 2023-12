Accoltellati in strada, un morto e un ferito a Frascati: preso l'aggressore

Due uomini, un italiano e un tunisino, sono stati feriti da un terzo uomo con un'arma da taglio verso le 16.30 a Frascati, in provincia di Roma. Il tunisino, condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, è morto poco dopo. L'italiano è stato invece ferito a un orecchio ed è stato medicato sul posto.

Accoltellamento a Frascati, un morto e un ferito

I carabinieri della Compagnia di Frascati giunti sul posto, in via San Francesco D'Assisi, grazie alle testimonianze raccolte sono riusciti a risalire a un uomo di nazionalità romena, di 33 anni, su via Tuscolana, mentre si allontanava a piedi e lo hanno condotto in caserma. È gravemente indiziato di omicidio. Da chiarire i motivi del gesto. Indagini ancora in corso.