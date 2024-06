Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:41

Al Bambino Gesù registrati oltre 100 nuovi casi l’anno di maltrattamenti e abusi sui minori. In occasione della “Giornata Internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni” l’ospedale pediatrico della Santa Sede ha fatto il punto sull’esperienza maturata in oltre 40 anni di lavoro con bambini e ragazzi maltrattati. Sono più di 3.000 i casi registrati nell’ultimo quindicennio. L’età media delle vittime è 12 anni. La violenza sui minori si declina in alcune specifiche forme che vanno dal maltrattamento fisico e psicologico alla patologia delle cure, ovvero il tipo di violenza che passa dall’incuria all’eccesso di cura come ad esempio la somministrazione di farmaci non necessari. Non accennano a diminuire neanche i casi di violenza assistita ossia del minore che assiste alla violenza esercitata su figure di riferimento come un genitore o un fratello/sorella fino all’abuso sessuale.

LA PROCEDURA

Per intercettare la violenza al Bambino Gesù viene utilizzata una procedura basata sull'analisi di una serie di indicatori. Questo strumento di screening viene applicato ai pazienti che accedono in ospedale in qualsiasi regime assistenziale: pronto soccorso, ricovero ordinario o diurno, ambulatori. In presenza di segni sospetti si attiva un percorso clinico ad hoc. Il caso viene valutato da un team di specialisti che emette la diagnosi e definisce l’iter di cura più adeguato. I casi di sospetto abuso intercettati ogni anno in pronto soccorso sono in media 80. A questi si aggiungono i casi rilevati durante l’attività ambulatoriale o in regime di ricovero. I piccoli pazienti abusati vengono presi in carico dalla Neuropsichiatria del Bambino Gesù in un day hospital espressamente dedicato alle vittime di violenza, il ‘Child Care’. Nello stesso percorso possono confluire anche i minori vittime di un abuso segnalati da strutture esterne come altri ospedali, strutture territoriali o autorità giudiziaria. Oltre il 50% dei pazienti seguiti nel day hospital neuropsichiatrico viene “scoperto” in pronto soccorso. In oltre 40 anni di esperienza il Bambino Gesù ha registrato più di 5.000 casi, il 60% dei quali negli ultimi 15 anni. Nel dettaglio, tra il 2008 e il 2022 sono stati seguiti 3.200 bambini e ragazzi abusati o maltrattati. Oltre 200 all’anno di cui circa 130 nuovi casi e 70 in follow up secondo un trend sostanzialmente costante. Rispetto al tipo di abuso subìto, il più frequente è la ‘patologia delle cure’. Seguono la violenza assistita, l’abuso sessuale e il maltrattamento fisico e psicologico. Nella casistica dell’ospedale pediatrico più dell’80% degli abusi, in tutte le declinazioni, è stato compiuto all’interno della famiglia. Riguardo al genere, le varie forme di violenza vengono esercitate in misura sostanzialmente pari su maschi e femmine eccetto l’abuso sessuale che, nella fascia d’età 7-18 anni, ha un’incidenza 3 volte superiore tra le femmine rispetto ai maschi. A volte a far emergere la violenza sono i disegni dei bambini. Si chiama ‘Sorridi nel Buio’ il progetto creativo realizzato con un gruppo di bambini tra gli 8 e 12 anni seguiti dalla Neuropsichiatria del Bambino Gesù. Nei disegni dei piccoli c’è un viso sorridente circondato dal colore nero, un coccodrillo che mangia un cuore, un albero rosso sangue, figure ‘spaventose’ e persone che urlano. C’è insomma tutto il male che hanno visto o subìto. Ma dalla violenza ci si può salvare. Basta chiedere aiuto. La parola chiave, per gli esperti, è prevenzione. Per questo motivo sul portale dell’ospedale della Santa Sede sono disponibili contenuti dedicati ai ragazzi con le informazioni necessarie per riconoscere le situazioni potenzialmente rischiose oltre che le indicazioni dei segnali a cui devono fare attenzione i genitori per intercettare il problema. Per le emergenze c’è poi l’Helpline Lucy 06 6859 2265 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.