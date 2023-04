A Subiaco torna la banda delle ville, colpite due abitazioni

Nuovo raid del commando delle ville, altre due visitate. A Subiaco, cittadina a nord est di Roma centro più grande dell'alta Valle dell’Aniene, a distanza di soli venti giorni la banda ha colpito di nuovo. Questa volta, però, l’allarme installato nelle abitazioni ha creato qualche problema ai soliti ignoti. Portati via solo mille euro e occhiali Ray ban. In una delle due ville ancora da verificare se sono effettivamente entrati all’interno dell’abitazione, sicuramente la telecamera li ha ripresi nel giardino. La pioggia, il vento e il freddo della scorsa notte non hanno fermato la banda ormai specializzata in furti nei vari comprensori residenziali di Subiaco, gli ultimi a marzo in ben quattro ville, da un anno le residenze colpite sono state oltre venti. . Questa volta l’obbiettivo era contrada Delle Monache. Nella prima villa l’intrusione è avvenuta intorno alle 20,45 ad immortalare la coppia di ladri l’occhio elettronico delle telecamere a circuito chiuso del proprietario: “Sul cellulare mi è arrivato l’allarme intrusione intorno alle 20,45- racconta Pasquale – si vedevano due armati di torcia e con il passamontagna aggirarsi nel giardino della mia abitazione”. I due però hanno subito scoperto la telecamera: “Gli hanno puntato la torcia per abbagliarla – conclude Pasquale - siccome sono fuori debbo ancora verificare se sono effettivamente entrati dentro casa e portato via qualcosa. Consegnerò i nastri del video ai carabinieri con la speranza che siano utili per le indagini”. Ma intorno alle 21 l’allarme è scattato in un’altra villa distante solo qualche centinaio di metri. Sono sempre gli stessi o un altro commando ? Questo ora dovranno verificarlo i carabinieri della locale Compagnia comandata dal maggiore Vincenzo Ruju che hanno avviato le indagini. A raccontare i drammatici minuti del furto visti praticamente in diretta sull’Iphone è la proprietaria della villa che era a cena da amici con tutta la famiglia. La cena era appena iniziata quando sul cellulare è scattato l’allarme che qualcosa nella villa di contrada Le Monache non andava: “Oltre all’allarme sul cellulare – dice Katia – è arrivata anche la telefonata della centrale operativa che ci segnalava l’intrusione e ci chiedeva l’autorizzazione a filmare. L’abbiamo subito data e sono comparse le immagini della luce nella nostra camera da letto e nella scalinata è stata inquadrata una persona con il passamontagna”. Naturalmente cena interrotta e subito è partita la telefonata ai carabinieri: “Mio marito e mio figlio sono subito partiti per raggiungere la nostra abitazione – continua Katia – sono arrivati sul posto praticamente con i carabinieri e altri amici, tutto nel giro di dieci minuti ma dei ladri nessuna traccia, erano già scappati sicuramente a piedi”. Magro però il bottino : “Hanno preso mille euro di mio figlio – spiega la signora – frutto della mance che prende sul lavoro e metteva da parte e due occhiali Ray ban. L’allarme li ha sicuramente messi in fuga. Sono entrati da una finestra della camera da letto ma in pratica il segno di infrazione nemmeno si vede, sono sicuramente dei professionisti ”. Ormai è vera ansia da furto nelle ville di Subiaco: “Siamo molto preoccupati – dice Felice – abbiamo creato una chat e siamo più di cento e tutti hanno paura. Al Comune da un anno abbiamo chiesto di installare telecamere nelle strade principali per la sicurezza. Da aprile dello scorso anno sono state colpite più di venti ville. Viviamo nel terrore”.