A Passoscuro inizia oggi la 42^ edizione della "Sagra della tellina"

Inizia questa sera la tre giorni della “Sagra della tellina” a Passoscuro. In padella finiranno 10 quintali del prelibato mollusco pescato sul tratto di mare che bagna la costa del comune di Fiumicino. Organizzato dalla Pro loco, il tradizionale appuntamento è giunto alla 42ma edizione e l’obiettivo dell’associazione è superare la soglia dei 30 mila turisti registrati lo scorso anno. Ovviamente gli spaghetti conditi con le telline sarà il piatto forte della tradizionale manifestazione che si svolgerà a piazza Santarelli per la parte culinaria. A piazza Villacidro invece sarà possibile fare shopping tra le tante bancherelle e ascoltare in serata le esibizioni musicali. Luna park per bambini in piazza Salvo D’Acquisto. «Lo scorso anno ci sono venuti a trovare e hanno gustato i fumanti spaghetti con le telline circa 30 mila turisti soprattutto romani – precisa Roberto Allegrini, presidente della Pro Loco di Passoscuro – è chiaro che per questa edizione puntiamo a stabilire il record di presenze a Passoscuro che vanta di avere spiagge molto gettonate. In mattinata quindi è possibile prendere la tintarella e fare un tuffo nel nostro mare pulito e in serata gustare la bontà delle telline locali».



TELLINE MA ANCHE FRITTO DI PESCE

Stimata dai 70 volontari della Pro Loco la distribuzione di un quintale di spaghetti ma anche di 8 quintali di fritto misto di calamari e gamberi (con un contributo di 7 euro) che verranno serviti come secondo piatto a chi ne farà richiesta con contorno di patatine fritte. Oltre alle bevande, al punto adibito alla distribuzione sarà possibile gustare anche panini con salsicce o porchetta. Con un contributo di 6,5 euro si potrà mangiare un abbondante piatto di spaghetti con le telline. Tra le novità sportive di questa edizione il torneo di calcetto femminile e “La pedalata della tellina”, prima edizione di un evento ciclistico mirato alla scoperta ecologica del territorio. Gli appuntamenti musicale avranno come obiettivo coinvolgere tutti e per tale motivo si esibiranno voci nuove e giovani emergenti del panorama canoro italiano. Sarà inoltre possibile ballare in piazza e ascoltare il gruppo “Frati Battisti” con le cover di Lucio Battisti e il complesso “Icaro” nelle cover di Renato Zero. Da cornice brani di zumba e stornelli romani. Al gruppo comico dei “Sequestrattori” il compito di strappare risate al pubblico presente. Originale quanto simpatica l’iniziativa “dell’apettinata di Marco”, una sorte di barbiere mobile che opera a bordo di un Ape Piaggio, il cui incasso verrà devoluto a “Casa Ronald”, associazione che si occupa di assistenza alle famiglie che hanno necessità di ricoverare bambini presso il vicino ospedale “Bambin Gesù”. La “Sagra della tellina” chiuderà i battenti con l’originale spettacolo pirotecnico sulla riva del mare, evento previsto domenica alle 23,30.

