Monterotondo, tre spacciatori arrestati in strada dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nel corso di attività antidroga, hanno arrestato, in due distinte operazioni, tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Mentana, i militari della locale Stazione, in occasione di un normale controllo di circolazione stradale in via delle Due Colonne, hanno fermato e perquisito una utilitaria con a bordo un 22enne romeno, già noto alle forze dell'ordine, trovando tre dosi di cocaina, due di hashish e una di marjuana, oltre a denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Il tutto è stato sequestrato e il pusher sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.



A Capena, invece, i carabinieri del Radiomobile di Monterotondo hanno bloccato un 20enne, originario del Gambia e ospite del Cara di Castelnuovo di Porto, sorpreso a cedere una dose di marijuana a un giovane del posto. La successiva perquisizione, estesa alla sua stanza all'interno del Cara ha permesso di pizzicare invece il

coinquilino, un 22enne del Gambia, mentre provava a nascondere, in alcune borse sotto il letto, altre 23 bustine di marijuana, già confezionate, ognuna del peso di un grammo. Gli arrestati, su disposizione del pm di turno

presso la Procura della Repubblica di Tivoli, sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Monterotondo.

