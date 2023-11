Villa De Sanctis ospiterà la XXI mostra micologica: al via l'11 e il 12 novembre

L'11 e il12 novembre Roma si dipinge di colori autunnali, grazie alla mostra micologica “I funghi e il bosco” organizzata da Nuova Micologia – Associazione di Studi Micologici, che quest’anno giunge alla XXI edizione. E a suon di versi dei più grandi autori italiani che il tutto sarà svolto nella splendida cornice della Casa della Cultura (Villa De Sanctis, in via Casilina 665). “È tacito, è grigio il mattino; la terra ha un odore di funghi; di gocciole è pieno il giardino” così scriveva Giovanni Pascoli, oppure Leopardi: “Oh guata: un fungo, e quivi altro: oh quanti funghi, usciti son per tutto appena ha vista quella poca di piova”. Questa iniziativa ha come obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini ad un consumo responsabile e ad una corretta raccolta dei funghi epigei, cercando di rispettare l’ambiente e di tutelare la biodiversità. I visitatori potranno ammirare il variegato e meraviglioso regno dei funghi, assistiti da esperti micologi che, oltre a descrivere le centinaia di specie esposte, risponderanno alle diverse curiosità relative al mondo dei funghi: dai luoghi più adatti alla ricerca alle varie utilizzazioni gastronomiche. La mostra sarà arricchita dalla conferenza, prevista per sabato 11 novembre, ore 16.00, “Funghi: meraviglie della natura”, a cura del micologo dottore Pieremilio Ceccon. La mostra sarà aperta sabato 11 novembre alle ore 10.00 e proseguirà fino alle ore 13.00 per poi riaprire dalle 14.30 e fino alle 18.30. Domenica 12 novembre sarà mantenuto lo stesso orario.

L’ingresso è libero e gratuito.