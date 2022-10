Roma, violentata in strada alla Garbatella: 40enne spinta nell'auto, ora è ricoverata. Caccia all'aggressore

Paura e violenza a Roma. Una donna di 40 anni è stata vittima di violenza sessuale la notte scorsa nel quartiere Garbatella. In base a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima mentre stava andando a riprendere la propria auto, non lontano da un ristorante, è stata aggredita da un uomo che l'ha spinta nell'abitacolo e dopo averla bloccata ha tentato di violentarla. Attirati dalle urla della donna sono accorse alcune persone e a quel punto l'uomo è fuggito.

La vittima è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Indagini del commissariato Colombo sono in corso per rintracciare l'aggressore. Sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona e la polizia sta raccogliendo testimonianze.