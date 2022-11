Roma, rapina all'In's di Tor Marancia: si spaccia per cliente e minaccia i cassieri. Fuggito con 400 euro

Mentre i presenti sceglievano gli alimenti sugli scaffali, è entrato lui, spacciandosi per cliente solo che una volta avvicinato alle casse ha estratto un coltellaccio con il quale ha commesso una rapina.

Il colpo, l’ennesimo in città, si è verificato ieri pomeriggio al supermercato In’s di viale Tor Marancia ai civici 50/54, nel quartiere Ardeatino. L’aggressore armato di coltello è riuscito a farsi dare i soldi dai cassieri che ha minacciato di morte. Il bandito è fuggito con 400 euro in contanti.

Sul posto è intervenuta la polizia che subito ha fatto partire un’indagine. Gli investigatori hanno chiesto ai testimoni di descrivere il bandito. Aveva il volto coperto parzialmente da un cappello. Poi si tratta di un italiano. E’ ricercato un italiano sui 35 anni. L’uomo potrebbe essere pregiudicato. Allora la polizia ha la sua foto segnaletica e le impronte digitali. Se qualche testimone nel vedere le foto segnaletiche, lo riconosce, il bandito potrebbe avere le ore contate.