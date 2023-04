Roma, domenica la Garbatella in Festa con la “Pastasciutta della Liberazione” in piazza Sauli

Il quartiere della Garbatella da domenica 23 a martedì 25 aprile festeggerà la Festa della Resistenza e coinvolgerà soprattutto l’area tra Piazza Bartolomeo Romano e Piazza Damiano Sauli con un programma di eventi di letteratura, cinema, musica e teatro per riscoprire e condividere i suoi valori. La Resistenza è stata parte fondamentale della guerra di Liberazione dal nazifascismo in tutta Italia e anche a Roma, con i partigiani che formarono un movimento unite nell’ideale dell’antifascismo e della libertà. Gli uomini della resistenza combatterono al fianco degli Alleati nei mesi che seguirono l’Armistizio dell’8 settembre 1943, contro l’occupazione tedesca e contro i fascisti. Dopo la Liberazione, il 25 aprile 1945, e la fine della Seconda guerra mondiale con la vittoria degli Alleati, le stesse forze contribuirono a costruire la nuova stagione dell’Italia democratica e repubblicana, con la nascita della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Nel programma ci saranno presentazioni di libri, tavole rotonde, laboratori per ragazzi, concerti, film, spettacoli teatrali, mostre, videobox, percorsi sulla memoria territoriale e un pranzo della Liberazione, per coinvolgere le cittadine e i cittadini nella riscoperta di quella stagione, “la Pastasciutta della Resistenza che si terrà a pranzo di domenica 23 aprile dalle 13 alle 15 in piazza Damiano Sauli. La Festa sarà promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curata da Electa e realizzata da Zetema con la collaborazione dell’VIII municipio, dalla Federazione unitaria italiana scrittori, dell’Archivio Flamigni, della Fondazione Roma Tre, Teatro Palladium e di Moby Dick Biblioteca Hub Culturale. Ecco alcuni eventi:

Programma domenica 23 aprile in Piazza Damiano Sauli

Ore 10.00

Incontro

Videobox L’album di famiglia

I nterviste e raccolta di testimonianze dirette sul tema della guerra e della Resistenza a cura di AAMOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Ore 10.00

Mostra

Acquarelli in piazza

Pitture dal vivo a cura dell’A.R.A – Associazione Acquarellisti Romani

Ore 10.30

Partenza della passeggiata Garbatella Resistente e Partigiana

A cura delle associazioni culturali che si occupano della valorizzazione della memoria territoriale. Per l’occasione verrà distribuito il numero speciale di MAGMA – Magazzini Generali Memorie Autonome che riporterà narrazioni sulle figure del quadrante Ostiense – Garbatella – Tormarancia che hanno dato un contributo significativo alla Resistenza locale

ore 11.00

Torneo

Briscolata della Resistenza

Torneo intergenerazionale di gioco delle carte tra nonni e nipoti

Ore 11.00

Concerto

O Bella Ciao. I Canti Popolari e la Resistenza

Spettacolo musicale itinerante di Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare italiana e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni

Ore 13.00

Concerto

Esibizioni delle bande musicali itineranti

Con Banda Cecafumo, Pink Puffers e Befolkyupupaband

Ore 13.00 – 15.00

Pastasciutta della Liberazione

Ore 16.30

Laboratorio

Merenda della Resistenza

Laboratorio a partire dal libro illustrato “La resistenza spiegata ai bambini” con l’illustratrice Shu Garbuglia a cura della Libreria Eco di Fata

Ore 17.30-19.00

Slam Poetry

Dibattito poetico resistente a cura di Laura Garofoli e Claudia Salvatore

Ore 19.00