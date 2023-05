Roma, dodicesimo furto in quattro anni alla scuola Alonzi alla Garbatella: svuotata la dispensa

Un nuovo furto, il dodicesimo dal 2019, sempre commesso ai danni della stessa scuola elementare, la Aurelio Alonzi di via Valignano, alla Garbatella. Questa volta oltre ad essere stato isolato l’allarme (sono stati tagliati i fili) è stato trovato un buco nel muro. Elemento quest'ultimo sul quale gli stessi inquirenti stanno indagando. In precedenza i ladri forzarono le porte d’ingresso, posteriori e principali. Come ad esempio nel 2019 quando si verificarono quattro furti in 24 giorni. Il bottino, sempre lo stesso, le scorte alimentari della scuola: dal parmigiano alla carne, destinate ai pasti dei bambini.

I furti poi sono continuati anche gli anni seguenti, tre solamente nel dicembre 2021. Fino ad arrivare a due giorni fa quando la i ladri hanno colpito ancora facendo man bassa di tutto quelle che c'era nella dispensa e nei frigoriferi. Una situazione che sta destando molta preoccupazione tra i genitori degli alunni e tra gli insegnanti alla quale si aggiunge la beffa dei danni economici per le riparazioni e l’acquisto di nuove scorte alimentari.

A livello logistica permangono problematiche legate alla rete di recinzione, che si rompe facilmente, al campanello per l’apertura del cancello troppo facilmente raggiungibile dall’esterno, e alla mancanza di un allarme, di telecamere di sorveglianza e vigilanza notturna.