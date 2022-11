Roma, rapina al furgone: conducente picchiato per rubare tre motoseghe

Un bottino insolito per i rapinatori: tre motoseghe. È capitato, nel pomeriggio, a piazzale Ostiense quando un autotrasportatore si è fermato col suo furgone. L’uomo è stato circondato da tre individui tutti armati di coltello e con i volti incappucciati. I tre l’hanno malmenato e poi con i coltelli hanno tagliato gli imballaggi delle tre motoseghe. I criminali hanno messo il bottino dentro un’auto sulla quale si sono dileguati.

Il proprietario del furgone ha subito chiamato il 112. Sul posto alcune auto della polizia ed un’ambulanza. Le condizione della vittima della rapina sono buone e l’uomo non ha preso neanche l’ambulanza che è andata via vuota. Gli investigatori indagano anche sulla particolarità del bottino. Cosa ci potrebbero fare i criminali con tre motoseghe? Forse mettere a segno qualche rapina. La polizia sta indagando a fondo anche con l’aiuto di qualche telecamera della zona. Per ora i banditi si sono dileguati con il bottino.