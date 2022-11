Giovedì 10 Novembre 2022, 00:29

Un impianto sportivo per ricordare Francesco Valdiserri, il 18enne travolto da una macchina lungo il marciapiede della via Cristoforo Colombo mentre rientrava a casa con un amico. Il dolore per il dramma non spegne la polemica sulla sicurezza stradale e i pochi controlli: la ragazza alla guida dell’auto la notte tra il 19 e il 20 ottobre, risultata positiva all’alcol, è stata poi arrestata per omicidio stradale. Un incidente mortale che ha scosso la Capitale che si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo e ai genitori, Luca Valdiserri e Paola Di Caro giornalisti del Corriere della Sera. Ieri l’annuncio per l’iniziativa: il consiglio dell’VIII municipio ha approvato una proposta di mozione per l’intitolazione dell’impianto sportivo di via Alessandro Severo 209 in concessione alla Polisportiva G. Castello alla giovane vittima della strada.

Una mozione sottoscritta da tutte le forze politiche: «Il municipio - commenta il presidente Amedeo Ciaccheri - è ancora scosso dalla tragedia che ha colpito la famiglia Valdiserri e il giovane Francesco. Una solidarietà straordinaria nel corso di queste settimane si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo e ha rimarcato la necessità di nuovi interventi sulla sicurezza stradale. Questa stessa comunità sente di dover essere accanto alla famiglia e a tutte le famiglie di tutte le vittime della strada sul territorio municipale». Dunque la proposta per intitolare il campo della Polisportiva, un campo storico della Capitale, alla memoria di Francesco Valdiserri. Proprio nei pressi del tragico incidente. «Nei prossimi giorni incontreremo la famiglia Valdiserri per condividere anche di persona l’iniziativa del Municipio», ha concluso il presidente Ciaccheri.

