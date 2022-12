Roma, a Villa Ada “corriamo per l'autismo” e alla fine pizza e mortadella per tutti

E’ stata una grande festa, l’ottava edizione della gara podistica Corriamo per l’autismo, evento sportivo e solidale andato in scena a Villa Ada questa mattina. «Tutte le competizioni sono andate benissimo anche perchè il tempo ci ha assistito - le parole entusiaste del presidente Stefano Schiapponi della Run & Smile società e squadra di atletica leggera che ha organizzato l’evento - alla competitiva di 8 chilometri vinta da Umberto Persi e Martina D’oria hanno partecipato 200 atleti, tra la non competitiva sempre di 8 chilometri e la passeggiata Smile di 4 anche erano in 200. E’ stato bello perchè tutti hanno indossato una parrucca gialla dei miei atleti Funny smile simbolo di solidarietà».

Il provento della raccolta derivanti dalle iscrizioni e dalle donazioni, sarà interamente destinato a finanziare le attività di Divento Grande Onlus, associazione gestita da genitori di ragazzi autistici che ne segue circa 200 tra Roma e Lazio. Una grande festa terminata tra musica gadget, animazione, un ristoro finale con pizza e mortadella, magliette, e la presentazione, in anteprima del Calendario 2023 di Divento Grande, realizzato in collaborazione con gli artisti di “Ultrablu” di Roma. «Abbiamo fondato la squadra, che più che una squadra vuole essere un “movimento“, il movimento del sorriso, nella vita di tutti i giorni, nello sport in genere ma soprattutto nell’ atletica leggera - conclude il presidente della Run & Smile - campioni e camminatori tutti importanti allo stesso modo, perchè quello che conta, non è solo il successo e la vittoria a tutti i costi, ma farlo con il sorriso e con il divertimento».