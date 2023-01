Torna la Corsa di Miguel, l’appuntamento podistico nel segno di libertà e democrazia

Si avvicina l’appuntamento con la 23esima edizione de La Corsa di Miguel in programma domenica 22 gennaio, manifestazione podistica in ricordo di Miguel Benancio Sanchez poeta e maratoneta desaparecido nel 1978 quando l’Argentina era sotto dittatura militare.

Organizzato dal Club Atletico Centrale, il programma prevede un percorso competitivo di 10 km e due non competitivi da 10 km e 3 km, quest’ultima detta Strantirazzismo per sottolineare il messaggio di pace e fratellanza che caratterizza l’iniziativa.

La partenza della 10 km competitiva è prevista per le ore 9.30 a Lungotevere Diaz (angolo V.le dei Giusti della Farnesina) e il tracciato toccherà, tra i vari, Ponte Risorgimento, Ponte Milvio e via dei Gladiatori per concludersi allo Stadio Olimpico.

Tutto identico per la 10 km non competitiva (non saranno però rilevati i tempi di percorrenza e non è prevista alcuna classifica), mente per la Strantirazzismo il ritrovo sarà alle 9.45 al Ponte della Musica con partenza alle 10.45 e arrivo allo Stadio Olimpico.

La Corsa di Miguel è anche l’occasione per avvicinare bambini e ragazzi alla cultura sportiva: dal 2000 gli organizzatori hanno avviato un’intensa attività di collaborazione con le scuole della città di Roma e dell’area metropolitana per avvicinare le nuove generazioni al senso di lealtà e sana competizione, ricordando che lo sport è prima di tutto una forma di aggregazione sociale e strumento per combattere ogni forma di violazione dei diritti dell’uomo.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.lacorsadimiguel.it.