Compie due settimane ma non ci sarà proprio nessuno pronto a festeggiare con una candelina e una torta. Nessun sorriso, ma solo amarezza per chi è costretto a cambiare strada per andare a casa, chi cammina furtivo temendo un altro schianto e chi, affacciato alla finestra, scuote la testa davanti a tanto scempio. A terra c'è ancora un cespuglio precipitato giù da un albero che pende neanche fosse la Torre di Pisa. Le radici hanno sollevato un po' l'asfalto, gli altri rami (quelli che ancora resistono) sono scompigliati e quasi si poggiano su una palazzina.

LE PROTESTE

A suggellare l'ennesima cartolina romana di abbandono e disagi c'è la consueta rete arancione di plastica, il "pollaio" che ormai avvolge ogni angolo della Capitale per segnalare pericoli e problemi non risolti. In via Lago di Lesina, nel quartiere Trieste, il 23 luglio è caduto un ramo enorme da una robinia. La strada è ancora chiusa tra via Massaciuccoli e viale Eritrea «per interventi di verifica della alberature»: così è scritto sul sito di Luce Verde. «In due settimane non si è visto nessuno - protesta Mario, 77 anni, residente - si decidessero a mandare una squadra di esperti per decidere cosa fare, per controllare gli alberi e stabilire se vanno potati o curati». Ma nella piccola strada nessun esperto o operaio era al lavoro e non erano stati appesi cartelli per far sapere ai romani fino a quando il transito veicolare sarà interrotto e quando, finalmente, arriveranno arboricoltori in grado di stabilire il futuro degli alberi della strada. Niente più viabilità, nessuna possibilità di parcheggiare e residenti della zona esasperati. Nella strada tra l'altro, a due studi legali è stato vietato l'accesso. Rino Fabiano, assessore all'Ambiente del II Municipio prova a spiegare la situazione ingarbugliata. «Per la terza volta, dopo la caduta di un ramo, è intervenuta la Procura - ha detto Fabiano - il ramo è sotto sequestro e il Servizio Giardini sta aspettando la relazione di un perito esterno al Comune che dia il via libera ai lavori». Si tratta di una procedura "nuova" quindi.

«So solo che è accaduta la stessa cosa per via Cheren e via di Trasone: anche in questi casi i rami sono stati sequestrati in attesa che il perito esterno desse il suo verdetto. La Procura ha dato disposizioni stringenti ogniqualvolta si creino situazioni di pericolo, indipendentemente dal fatto che ci siano stati feriti». In particolare, via di Trasone è stata chiusa dal 2 agosto tra via di Novella e via Poggio Catino. Normalmente dopo la caduta di un ramo intervengono agronomi del Comune che stabiliscono il futuro delle piante rimaste. Su via Lago di Lesina ci sono infatti altre robinie. Ora invece si deve aspettare il report di un perito esterno per controlli sempre più severi sulla salute delle alberature. Già normalmente le verifiche vanno fortemente a rilento, ora con il sequestro dei rami o degli alberi caduti (e nella Capitale ce ne sono ogni giorno tantissimi), l'odissea per i romani sarà probabilmente ancora più lunga e pesante. «Il ramo caduto - chiarisce Fabiano - non ha provocato feriti e sembra che il sequestro non nasca neanche da una eventuale denuncia». Si profila, quindi, almeno nel II Municipio, un giallo che sta esasperando un quartiere già segnato da molti crolli. Due anni fa i pini di corso Trieste furono "decimati", molti arrivati a fine ciclo vita, altri massacrati dalla cocciniglia tartaruga, altri invece salvati dalla endoterapia. Uno cadde sullo storico liceo Giulio Cesare, un altro lo sfiorò. Un altro ancora nel dicembre del 2021 venne giù all'altezza dell'incrocio con via Traù.