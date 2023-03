Roma, uomo sparito da via Lanciani. L'appello della moglie: «È disorientato e senza documenti»

«Aiutatemi a ritrovare mio marito». È l'appello di Enrica Immirzi, che attraverso i gruppi di quartiere sui social sta cercando di rintracciare il suo Jean, sparito sabato 25 marzo all'ora di pranzo da via Lanciani, in zona piazza Bologna (Roma), fra via Nomentana e la circonvallazione esterna. «È sicuramente disorientato - scrive la donna su Facebook - non ha con sé il telefono e neanche documenti».

L'appello prosegue: «Se qualcuno lo vede, per favore fermatelo, lo veniamo a prendere, è una persona tranquilla. Indossa una felpa blu pesante e un jeans». Chi fosse in possesso di informazioni utili per rintracciare Jean, di cui è stata diffusa anche una foto, può rivolgersi ai carabinieri della stazione Nomentana.