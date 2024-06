Sabato 8 Giugno 2024, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 07:52

Si è finto interessato a comprare quattro Rolex da 360 mila euro e una collezione di oggetti in oro del valore di due mila e cinquecento euro di proprietà di una donna, ma era una truffa e la vittima si è trovata senza oggetti preziosi e con una montagna di banconote false. È accaduto tre giorni fa, il 5 giugno. A cadere nel tranello una 40enne residente ai Parioli che ha addirittura fatto entrare l'uomo in casa, in via Ruggero Fauro, per effettuare lo scambio. Le banconote di cui si è ritrovata in possesso però erano soltanto carta fotocopiata. La vittima, appena si è accorta della truffa ha chiamato la polizia, ma all'arrivo degli agenti del commissariato Vescovio dell'uomo non c'era più traccia.

Probabilmente il malintenzionato era venuto a sapere della volontà della donna di vendere i Rolex e l'oro, così ha messo in atto il suo piano, iniziato con una telefonata alla vittima dicendo che era interessato all'acquisto. La donna, 40enne romana, non conoscendo il suo interlocutore ha subito contattato due esperti orologiai per chiedere loro conferma del prezzo che il sedicente acquirente le aveva offerto. Una somma ritenuta giusta dagli esperti. Così la 40enne ha ricontattato quello che poi si è scoperto essere un truffatore e gli ha dato appuntamento nel suo appartamento.Per far cadere la vittima nel tranello, il malintenzionato ha portato con sé una borsa piena di banconote, mettendo in cima delle mazzette vere e, nascoste sotto, le fotocopie. Così che, a un primo controllo, non si accorgesse di nulla. Poi, in fretta, si è dileguato.«Un uomo gentile, elegante, non potevo credere che tutti quei soldi fossero falsi», ha detto la 40enne agli agenti arrivati nel suo appartamento.Sul caso indaga ora di Villa Glori che, nella stessa giornata ha ricevuto un'altra segnalazione di una truffa simile, sempre in zona Parioli, ai danni di un uomo al quale è stato sottratto un Rolex del valore di diverse migliaia di euro, sempre in cambio di banconote false.Gli inquirenti stanno passando al setaccio le telecamere della zona per cercare, tramite le descrizioni fornite dai due malcapitati, di rintracciare l'uomo e un possibile mezzo da lui utilizzato per spostarsi, o dei complici che lo hanno aiutato. Intanto, accertamenti sono stati svolti anche sui due esperti orologiai contattati dalla prima vittima per avere informazioni, che però sembrano aver agito in buona fede, senza aver avuto contatti con il truffatore.Dieci mila euro in banconote false è invece la cifra ricevuta, sempre in cambio di un Rolex, da un uomo in zona San Giovanni lo scorso mese. Una truffa poi diventata una rapina quando il malcapitato, un 40enne romano, accortosi dell'inganno, aveva inseguito i due malviventi in motorino ed era stato speronato, cadendo a terra.Tutto era iniziato dall'annuncio pubblicato su internet dalla vittima. Pochi giorni dopo era stato contattato da due persone che dicevano di voler acquistare l'orologio in contanti.Quindi l'appuntamento in via Gallia, zona San Giovanni, per la compravendita. I truffatori avevano subito preso il Rolex, definendosi e comportandosi da veri esperti. Il 40enne ha ceduto il suo orologio e ha messo in tasca un rotolo di soldi dato dai compratori ma, quando questi sono ripartiti per andare via e ha controllato le banconote, si è accorto che si trattava di un falso. A quel punto, è salito sul suo scooter e si è messo all'inseguimento dei due malviventi. Li ha raggiunti ma è stato speronato ed è caduto in terra. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed ha subito fornito l'identikit dei due alla polizia per far scattare le ricerche,© RIPRODUZIONE RISERVATA